“乐乐趣揭秘翻翻书”系列重磅亮相第29届全国图书交易博览会

–“揭”开世界奥秘，“翻”新你的认知

“乐乐趣揭秘翻翻书”系列

历史资源丰富、文化底蕴深厚的古都西安，在7月的盛夏迎来了一次关于图书的盛会–第29届全国图书交易博览会。本次书博会举办于新中国成立70周年之际，主题为”礼赞新中国书香新丝路”，同时也是西安时隔21年后再次承办，有不一样的意义。

乐乐趣作为全国立体互动、多媒体发声新型童书的市场开拓者和领军型品牌，以尊重孩子的天性，让孩子快乐阅读、快乐成长为初心，致力于为小朋友们提供多样的阅读体验，用心陪伴每一位小朋友的健康成长，让他们享受童年美好时光。这是乐乐趣第一次在家乡参加书博会，同样意义非凡。

“乐乐趣揭秘翻翻书”系列，给中国孩子的百科博物馆

“乐乐趣揭秘翻翻书”系列展示

书博会首日，气温虽高，但却高不过大家对书的喜爱之情。在B3馆乐乐趣展位，乐乐趣专业阅读推广人麦子姐姐携”乐乐趣揭秘翻翻书”系列重磅登场，为现场的大朋友和小朋友们带来”给中国孩子的百科博物馆”。

“乐乐趣揭秘翻翻书”系列由国内顶级科普出版团队乐乐趣联合全球优秀童书出版从业者专业打造，内容包罗万象、知识丰富，涵盖2-12岁孩子的科学认知启蒙。现已出版28本，分为4个大类，每一个类别所选的主题以及呈现的形式都紧贴孩子身心发展特征。

书架上的”乐乐趣揭秘翻翻书”系列

在形式上，每一本都有超过70张的翻页，还有超大折页、双层翻翻页、镂空、拉拉、转转等创新设计，以期更好地激发孩子的好奇心和探索欲，锻炼他们的科学思维。

在内容上，除了用有趣的翻页细致地讲解知识点，还注意给孩子们营造大的场景感。全景式的插画、拓展延伸的画面、叙事性的场景，让他们既能有整体的认知，又能真切地感受细节。

同时，为进一步确保了知识的准确和严谨，乐乐趣邀请来自中国科学院、清华大学、诺丁汉大学、华中科技大学等相关领域权威专家进行审订，确保知识严谨、准确。

作为”给中国孩子的百科博物馆”，在策划之初，乐乐趣就站在国际视野的高度，精心选择书中的每一个知识点，融入最新的科普信息和前沿的技术理念，让孩子们的知识体系与时俱进。

小朋友们和编辑一起快乐揭秘

活动最后，小朋友们和乐乐趣科普策划编辑祝鸿洁一起揭开了”乐乐趣揭秘翻翻书”系列的神秘面纱。在未来，乐乐趣还会有更多的原创揭秘翻翻书出版上市，以期给中国孩子带来更加丰富的文化盛宴，提供更有养分的精神食粮，敬请大家期待。

乐乐趣经典立体书惊艳全场，多种阅读体验嗨翻书博会！

小朋友被有趣的洞洞书吸引

乐乐趣在本次书博会现场还带来了上百种立体书、绘本、玩具书等。《女孩指南》是妈妈们送给青春期女孩的贴心礼物，《揭秘汉字》带孩子感受传统文化的无限魅力，世界经典立体书珍藏版《大闹天宫》完成了那些心中有英雄梦的孩子们的期待，各种各样的互动发声书更是帮助低幼宝宝迈出了探索世界的第一步……

《女孩指南》音乐快闪秀

嘿！汉字”揭秘华夏主题游园会

活动现场，《女孩指南》音乐快闪秀吸引了观众们的驻足欣赏，《揭秘垃圾》分享会让大家了解到更多关于垃圾分类的知识，”嘿！汉字”揭秘华夏主题游园会用甲骨文创意绘画，带小朋友认识汉字最初的模样，体悟祖先的智慧……

书博会期间，乐乐趣有近10场丰富的阅读活动邀你体验，一起嗨翻这个夏天！

乐乐趣在第29届书博会现场等你

“你被书香吸引，我在西安等你。”这是本届书博会宣传语中的一则，也是乐乐趣发自内心的声音。乐乐趣在书博会A馆和B3馆等你，共翻”童年好时光”，让书成为每一位孩子的朋友，陪伴他们快乐成长。

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