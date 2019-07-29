女子被医院遗忘，在病房内孤独生娃

据法国《进步报》报道，日前，法国里昂一女子孤身一人在病房里生下孩子，原因竟是医护人员把她给忘了。

被遗忘在病房，产妇独自生下女儿

据了解，这名女子名叫科琳娜，现年30岁。6月7日凌晨5点半左右，科琳娜被送往里昂圣约瑟夫和圣吕克医疗中心待产。一切都来得太突然，科琳娜的丈夫只能把大女儿交给邻居照顾。

科琳娜来到医院后，前台值班人员按照程序办理入院手续，让她住进了待产病房，并做了一次检查，一切都很正常。

没过多久，科琳娜发现宫缩变得越来越频繁和剧烈，便想通知医生，可在病床上找不到呼叫铃。

尽管科琳娜大声呼救，但没有得到任何回应。这时她才意识到，只得靠自己生下孩子了。早上7点半，也就是入院两小时后，科琳娜抱着还没有剪断脐带的女儿找到了医生。

医院致歉，产妇难以释怀

科琳娜在分娩期间，医护人员毫无察觉，这表明医院在管理上有很大问题。事情发生后，院方向科琳娜和她的家人表达了歉意。

医院发言人这样说道：“我们完全能够理解这对父母的心情，医护人员在整个过程中都没有做出及时反应。”但医院到现在还没有给出完整合理的解释。

可笑的是，入院后不久，医院还告诉科琳娜的丈夫，将给科琳娜实施无痛分娩。可是，麻醉师一直都没出现过。好在，妈妈和宝宝一切平安。

发生这种事，科琳娜表示无法接受，她这样说道：“如果这件事发生在自家客厅里，我还能理解。可这是在医院，竟然没有任何医护人员帮我，这让我感到被遗弃一般，很是无助！”

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