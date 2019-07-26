女子忙着与人打架，怀中3月大儿子被活活摔死

据外媒报道，7月19日，美国佐治亚州一家美容院外，一名妈妈与另一名女子发生争吵，之后更是厮打在一起。在厮打过程中，3个月大宝宝从妈妈怀中掉落在地，最终不幸身亡。日前，警方以杀人、一、二级虐待儿童、打架斗殴等多项罪名对这名妈妈发起指控。

妈妈与人厮打，怀中宝宝意外摔落

据了解，这名妈妈名叫凯伦·拉申·哈里森，现年26岁。7月19日，凯伦在美容院外面与一名不明身份的女子发生纠纷后厮打起来，凯伦失手致三个月大宝宝掉落在水泥地上。

监控视频显示，事发时，凯伦一手抱着孩子，对面的女子先是挥舞起装满物品的购物袋，往凯伦的脸上砸过去，之后凯伦一个趔趄失去了重心，想要反击时，孩子从手里掉落。

这时，有目击者跑了上去，立即将孩子抱了起来。而两人依旧忙着打架，凯伦甚至没有发现孩子已经摔落在地。

男婴伤重不治身亡，警方谴责打架行为

令人震惊的是，凯伦第二天才把儿子送往医院。因为送医太迟，男宝宝伤重而亡。目前，尸检工作正在进行中，结果还没有对外公布。而凯伦在接受警方审讯时竟谎称，儿子是亲戚没有照顾好才受伤的。

穆尔特里警察局发言人对两名女子的做法予以强烈谴责。据了解，和凯伦打架的女子没有被警方逮捕，也没有被指控。

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