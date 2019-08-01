可怕！夏日睡凉席，一家三口全身冒红疹

随着气温逐渐增高，越来越多的家庭已经换上了凉席。照理来说，换凉席是一件很小的事情，不会引起什么波澜，但是市民刘女士却出了问题，一家人睡凉席全身冒红疹，去医院一查竟然是“凉席病”。

刘女士表示，天气炎热，她就把家里的凉席翻出来，用湿毛巾反复擦洗几遍后就铺在床上。没想到第二天孩子就一直说身上很痒，随后她和丈夫身上也出现了许多红疹，并且越来越严重。刘女士感觉事情不太对劲，就和丈夫带着儿子去医院检查，经诊断得知是患上了丘疹性荨麻疹，也就是常说的“凉席病”。

其实在生活中，有很多家庭也有类似的情况，去年收起来的凉席大多只是擦拭一下，并没有拿到阳光下暴晒。凉席在贮藏的过程中，很可能繁殖出大量螨虫，如果没有经过暴晒，那么就会危害到人体健康，导致“凉席病”，尤其是皮肤娇嫩的宝宝，更容易大受其害。所以在生活中，在给宝宝使用凉席的时候，一定要注意以下几个问题：

1.小心“凉席病”

目前“凉席病”主要分为三大类，分别是皮炎、腹泻和划伤。

a.皮炎

有些妈妈发现，宝宝睡凉席之后，背部、腰部、腿部等区域都出现很多小红点，因为非常瘙痒，宝宝往往会难受地哇哇大哭，有些甚至挠破了皮。而导致皮炎的原因主要是过敏和螨虫：

过敏是因为凉席在制作的过程中，可能添加了一些化学物质，这些化学物质可导致过敏，另外用苇、草、绳等材质编成的凉席本身就有过敏的可能；而螨虫是因为凉席没有定期清洁暴晒，宝宝睡在上面就容易被螨虫叮咬导致皮炎。

b.腹泻

小宝宝们的体温调节系统还没有发育完全，如果开了空调并且睡在凉席上，那么很容易受凉出现腹泻、腹痛的情况。所以夏日也要注意保暖，睡觉的时候用薄被盖好肚子。

c.划伤

凉席大多是由天然植物制作而成的，随着时间的推移难免会出现破损、缺口，有些甚至会有毛刺或者折断，这都非常容易划伤宝宝，对他们的健康不利。

2.选择合适的凉席

想要预防宝宝患上“凉席病”，选择一款材质合适的凉席很重要。传统的凉席大多存在很多问题，比如草席表面过于粗糙并且容易滋生螨虫，竹席则容易折断划伤宝宝，而麻将凉席大多空隙过大容易夹伤宝宝，所以都不推荐。

现如今有很多新生代凉席，比如亚麻席、冰丝席、竹纤维席等，这些凉席材质柔软，凉而不冰，非常适合给宝宝使用。

3.做好清洁消毒

除了材质选择，更重要的是做好日常清洁。夏天流汗量比较大，如果不及时清洁凉席、被褥，那么很容易滋生大量细菌和螨虫，对宝宝的皮肤健康不利。这里建议每周至少擦洗两次凉席，并且在太阳底下曝晒。

当然如果是刚买来的凉席或者新翻出来的旧凉席，那么也要先清洗+曝晒才能给宝宝使用。

Tips：凉席除螨方法

1.用衣架或者棍棒连续拍打凉席，正反面都要拍打2-3次。建议把凉席转移到阳台或者室外拍打，以免灰尘落在屋内，此外最好带一个口罩。

2.准备一些醋和盐，兑上适量的水搅拌摇匀，毛巾蘸湿后反复擦洗凉席，这可以有效清洁掉凉席上的优质和螨虫。注意擦拭后用清水反复擦洗几遍，以免有残留刺激宝宝的皮肤。

3.紫外线可以有效杀菌除螨，所以清洗好的凉席要晾在太阳光下暴晒几个小时。晚上收回来的时候，记得拍打一下凉席，将螨虫的尸体都抖落下来。

4.给宝宝睡之前，先用拧干的毛巾擦洗一遍，去除掉表层的灰尘。另外记得不要让宝宝完全光着身子睡在凉席上，最好穿上宽松、舒适、轻薄的衣服，以免受凉出现腹泻问题。

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