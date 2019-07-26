“爸爸，我起不来了”，女童因回嘴被父亲暴打致死

我们常说，父母是孩子的“守护神”。在孩子还没有能力独自面对风雨的时候，家就是他们的避风港。然而，有多少花朵一般的生命却被扼杀在“守护神”的手中，有多少无助的孩子却“溺死”在家的避风港中？

6岁女孩被亲生父亲抽死：爸爸，我起不来了

海南万宁，发生了这样一幕悲剧。一位男子抱着奄奄一息的女孩冲进市人民医院，尽管医生们立即实施了抢救，但女孩仍旧伤重离世，永远闭上了双眼。

救治时，由于女孩遍体鳞伤，加上女孩父亲的反常表现，院方选择了报警。很快，这位父亲就袒露了实情：女儿是被他亲手用皮带、衣架等日常用品，活生生抽死的。

虎毒尚且不食子，这位父亲究竟是在什么样的情况下，才选择动手抽死自己亲生女儿呢？答案却完全出乎我们的意料。

被父亲活活抽死的女孩仅仅6岁，事发时，她在出租屋里写作业。父亲蒋某一直在责骂她，女孩实在没忍住，顶了嘴，没想到激怒了蒋某，怒火中烧的蒋某拿起手边的一切物品，皮带、衣架、扫把等等，狠狠地打了女儿一个半小时。

等到他终于打累了，看到女儿还躺在地上，便带着怒气骂道：“别装了，快起来！”

可是，此时躺在地上的小小的孩子，拼尽全力，也只能无奈委屈地说出自己生命中的最后一句话：“爸爸，我起不来了。”

抽死年仅6岁女儿的父亲蒋某，是来海南打零工的，之前曾因为抢劫入狱5年，妻子也早已离他而去。

或许是因为自己有前科，难以找到满意的工作；或许是因为打零工没有得到别人的尊重，对社会地位极度不满；又或许是因为被妻子抛弃，伤害了他的自尊。

女儿的一句普通顶嘴，像是一粒小小的火星，彻底引燃了蒋某情绪的火药桶，他压抑已久的、对自己对社会对世界的不满愤怒一瞬间爆发，而无辜的孩子，便成了他的受气筒、出气包，最终命丧他手。

秉持着暴力教育的家长，一旦失控，便会酿成无数家庭悲剧。也许他们的出发点只是希望孩子变得更加乖巧，希望孩子更顺自己的心，亦或者，只是将孩子看做了自己泄愤的工具。

面对家长，幼小的孩子反抗能力是弱的，也正是这样，家长就在孩子身上使用暴力，将在生活和工作中的压力释放在暴力中，付诸于孩子身上。

被生活和工作打击的是你，承受代价的却是你的孩子，这公平吗？

父母的爱为何会变成伤害？

都说孩子是父母的心头肉，可是在我们身边，父母对孩子使用暴力手段的事例却屡见不鲜。

西安长安区一对父母怀疑8岁的女儿偷拿了家里的钱，顺手抓起东西就打，直到将孩子打死；

西安某商场工作的刘某，送孩子上学时得知9岁的儿子有一门课只考了70分，愤怒之下对儿子又扇又踹，晚上将儿子毒打致死，在法庭上还在抱怨孩子不听话；

兰州一父亲，因为孩子没有按时完成作业，将两根电线对折，在两个孩子腿上、胳膊上殴打，后用使用木板、湿毛巾等工具，致使7岁小儿子死亡、9岁大儿子重伤；

南通一4岁男孩因为不会写数字5和8，被其父亲使用扫帚、拖鞋殴打致死；

义乌6岁女孩因不想要弟弟嚷着要爸爸另觅妈妈，被怀孕4个月的亲生母亲打死；

……

在我们的传统文化中，有棍棒教子的思想在，很多家长也觉得，暴力解决问题又快又简单，这就造成了我们习惯性地采用拳头代替说理。

也有一些家长因为对孩子事无巨细的照料，产生了非常强的控制欲。渐渐将“你是我生的，必须听我的”变成了口头禅，将孩子看作自己的私有财产，拥有任意处置的自由，甚至可以决定他们的生死。而当孩子稍有违逆、没有达到自己的要求，这些家长便对孩子高高挥舞起皮鞭。

这些家长不懂得孩子也是独立的个体，他们无法以平等心与孩子沟通、交流，也不知道该怎么样教育孩子。当出现问题后，暴力成了他们教育孩子、解决问题的唯一手段。

也正是这样，孩子与家长之间愈发疏远，嫌隙增多，所显露出来的问题也越来越多，于是，家长的暴力也一次次升级，陷入了恶性循环。

暴力教育带不来懂事

在很多家长眼中，打骂是见效最快、付出最少的教育方式，但是简单粗暴的教育方式带来的结果，只能是让亲子关系更加紧张，孩子更加叛逆。

在暴力的作用下，孩子虽然表面上不敢反抗，但是在内心里势必会出现反抗意识和领地意识，会建立起自我防御机制。意识到自己被家长操控、被家长干涉，孩子会在心理上建起一座和家长之间的高墙，所带来的后果就是亲子关系越来越疏远，家长越来越看不透孩子在想什么。长此以往，孩子在反抗意识和叛逆心理的支配下，甚至会采取一些较为隐蔽的方式来对抗家长，迂回曲折实现自己的目的，与家长作对。

家长本是想采取有效的手段来教育孩子，让孩子成为更有用、更懂事的人，但结果却让孩子成为了自己的敌人。

聪明的家长在教育孩子的时候，是将孩子看作人格独立的平等个体，进行友好而和平的沟通，让孩子从心底接受自己的意见。我们教育的目的，是要让孩子认识到自己做错了，并且知道该怎么去做，而不只是简单的下次不敢了。孩子也需要被尊重、被理解，他们需要的是引导、鼓励，而不是被粗暴的暴力对待。

父母是第一次当父母，可是孩子也是第一次来到这世上，我们为何不多给彼此一点耐心和理解，共同成长呢？希望这世上暴力育儿的家长少一些，能够健康平安快乐成长的孩子多一些。

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