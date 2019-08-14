水银温度计破碎危机，不及时清理极易中毒！！！

那天，妈妈发现3岁的女儿没有精神，午饭也吃得很少，于是就摸了一下她的额头，竟然还有点烫手，赶紧拿出一支水银温度计，放到女儿腋下测体温。可能是感觉不舒服，女儿一直在扭动挣扎，一不小心温度计就掉到地上摔断了，水银也流了出来。

看到地上散落的水银，妈妈们想起了之前看过得一条贴士：“水银有毒，并且常温下即可蒸发，不仅会污染空气，还会被人吸入体内导致中毒。世界卫生组织国际癌症研究机构已经把水银蒸汽及其化合物归类于3类致癌物清单中。”

妈妈赶紧把女儿抱给隔壁的奶奶，然后回到卧室开窗通风，同时带上塑胶手套，用纸板把地上的银色小球汇聚起来，并一起铲进玻璃瓶中密封好。最后在玻璃瓶标注“水银/剧毒”后，随同手套纸板一起丢进了小区“有害垃圾”的垃圾桶里。

处理好水银之后，妈妈反复冲洗双手，确保完全干净之后抱着女儿去了医院。到了医院，医生了解情况后，对妈妈大为赞赏，表示这么处理水银的方式非常正确。而且因为处理得当，孩子没有大碍，后续只需要把卧室通风24小时即可。

水银温度计价格便宜，测量结果也比较准确，很多家庭都会备上一些，可是作为一个玻璃制品它也有非常明显的缺陷，就是容易被摔碎，其中水银泄露后很可能被人体吸收，并且导致中毒症状，轻则头晕、呕吐，重则损害肾脏功能，甚至会危及生命。所以当水银温度计摔碎时，一定要及时处理：

1.及时把孩子带离房间，同时想办法降低室内温度，减缓水银挥发速度。

2.打开门窗通风，降低空气内水银蒸汽含量。

3.用纸片、纸板将水银收集到可以密封的容器中，注意带上手套。

4.如果是特别小的水银颗粒，那么可以用胶带粘起来，一起丢进容器中。

5.在密封容器上标注“水银、危险”等字样，丢进“有害垃圾”的垃圾箱内。

6.有条件的话，可以去买一些硫磺粉撒在地上，硫磺可以中和水银，避免其继续挥发。

7.被污染的房间要继续通风24小时，在此期间不要让孩子入内。

孩子咬破水银温度计，妈妈该怎么办？

有些家长习惯测量舌下体温，这样测出的结果往往也更加准确，但是这部分妈妈忽略了一件事情，就是孩子很可能会咬破温度计。每年都有不少孩子，因为咬破温度计而住院，所以妈妈们要在改变测温习惯的同时，也要知道一些紧急措施：

♦ 让孩子低头，尽量将嘴里的水银和碎玻璃吐出来，然后立马多次漱口，减少残留。

♦ 立即吃一些富含蛋白质的食物，比如牛奶、蛋清，这些食物可以中和水银的腐蚀性。

♦ 让孩子右侧位躺半小时，这样可以让水银尽快从胃流进肠道，减少胃酸和水银的接触时间。

♦ 多吃一些润肠通便的蔬菜，比如芹菜、韭菜等等，这些食物可以促进排便，提高水银排出速度。

♦ 去医院做个检查，看看血液和尿液中是否含有水银，然后再看看有没有必要拍X光片。

水银危害大，平常要注意防范

水银温度计存在不小的危险性，所以有条件的还是选择一些电子体温测量仪，比如耳温枪、额温枪等等。如果一定要使用水银温度计，那么就要注意以下几点：

1.平常要收好温度计，不要放在孩子能轻易找到的地方，以免孩子因为好奇把它当玩具玩。

2.最好能把温度计放在一个固定的容器中，以免不小心掉到地上，导致水银泄露。

3.测量体温的时候，要安抚孩子的情绪，并且要一直守在他们身边，以免他们自行取出玩耍。

4.可以尝试分散孩子的注意力，可以给他们听歌、看动画片，至少要撑过测体温这段时间。

5.尽量测腋温，虽然口腔、肛门的温度更准确，但是危险性也更高，一旦断裂就非常麻烦。

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