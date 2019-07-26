维生素D居然能瘦身！快来晒晒太阳

维生素D是一种重要的微量营养素，对健康有重要益处，包括提高免疫力和增强骨骼，也有越来越多的证据表明它可以帮助减肥。

什么是维生素D

维生素D是一种脂溶性维生素，你可以从富含维生素D的食物或补充剂中获得，也能通过阳光照射获得。维生素D是维持骨骼和牙齿强壮、保持免疫系统健康和促进钙和磷吸收的必要物质。由于维生素D在很多食物中都不是天然存在的，大多数健康专家建议每天至少暴露5-30分钟的阳光，或者服用补充剂，以达到建议的每日600IU（15mcg）。

超重者的维生素D水平往往较低

研究表明，较高的体重指数和体脂百分比与较低的血液维生素D水平有关。一些不同的理论推测低维生素D水平与肥胖之间的关系，一些人声称肥胖者倾向于少吃富含维生素D的食物，从而解释了这种联系。另一些人则指出了行为上的差异，指出肥胖的人暴露在阳光中的次数较少，并且可能不会从阳光中吸收那么多的维生素D。此外，某些酶需要将维生素D转化为其活性形式，这些酶的水平可能在肥胖和非肥胖个体之间有所不同。这表明维生素D需要取决于身体大小，这意味着肥胖的人需要比正常体重的人更多的血液达到相同的水平。这可能有助于解释为什么肥胖的人更容易缺乏营养。

较高的维生素D水平可能有助于减肥

有证据表明，摄入足够的维生素D可以增加体重，减少体脂。至少20ng/ml（50nmol/l）维生素D被认为是促进骨骼强壮和整体健康的适当血液水平。研究表明，维生素D有可能减少体内新脂肪细胞的形成。它还可以抑制脂肪细胞的储存，有效减少脂肪积累。此外，维生素D可以提高血清素的水平，而血清素是一种神经递质，影响从情绪到睡眠调节的一切。血清素可能在控制人的食欲中起到作用，可以增加饱腹感，减轻体重，减少卡路里摄入量。最后，较高水平的维生素D可能与较高水平的睾酮有关，这可能导致体重减轻。几项研究表明，高水平的睾丸激素可以减少体脂，帮助长期减肥。它通过促进新陈代谢来达到这个目的，使身体在进食后燃烧更多的卡路里，还可以阻止体内新脂肪细胞的形成。

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