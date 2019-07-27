宝宝流鼻血了？这套护理攻略你一定用得上

天气越来越热，育姐发现，身边有很多孩子出现了流鼻血的情况。孩子流鼻血虽然不是什么太大的问题，不过有些家长的护理方法却是错的，我们一起来看看正确的护理姿势：

孩子为什么会流鼻血

经常揉搓鼻子导致鼻粘膜出现损伤

鼻腔内的毛细血管比较弱，稍微不注意就会发生流鼻血情况。如果宝宝有鼻炎，下意识地揉搓鼻子，鼻腔在干燥情况下更容易导致鼻粘膜损伤，出血。

长时间处在干燥的空调房中

夏季，很多家庭都会开空调，但长时间待在空调房间，室内空气干燥，湿度不够，也很容易造成孩子流鼻血。

宝宝流鼻血家长该怎么做

家长首先要保持冷静，将宝宝头稍微前倾，用大拇指食指捏住两侧鼻翼处保持10-15分钟，或者用冷毛巾敷在前额部或是鼻背部，让鼻部小血管收缩停止流血。如果这两种方法都没有效果，那就要及时送医院治疗。

这两种止血方法不可取

1.用纸塞住鼻子

发现宝宝鼻子流血，有的家长会用纸塞住宝宝鼻子，阻止流血。这种做法不仅不能止血，还会伤到鼻部血管，影响治疗。

2.将头抬起

这是很多家长第一反应。认为头部仰起就不会流血了。其实不是，血液会流入口腔、喉咙，进入到食道肠胃中，孩子很容易产生不适引发呕吐。如果孩子流血量大，那么很容易吸入到肺部气管，造成窒息。

夏季怎么使用空调才能避免宝宝流鼻血

1.及时通风换气

每隔3小时，家长就要打开窗户通风换气，保持室内空气流通。

2.及时给孩子补充水分

家长要及时给孩子喝水，补充水分。吃饭时可以给孩子多喝点菜汤或是牛奶。如果孩子鼻腔干燥，应立即进行护理，可以用棉签蘸温开水轻轻擦拭一下。

3.保持室内空气湿度

宝宝流鼻血有可能是因为室内空气太过干燥导致，因此家长可以放上一个加湿器或是摆上一盆水或水生植物，保持室内空气湿度的同时也能增加生活乐趣。

4.定期清洗空调滤网

空调滤网可以过滤空气，但是时间长了也容易沾灰尘或是病菌。孩子待在这样的环境中很容易呼吸道过敏。因此，宝妈要定期清洗空调滤网，这样才能保证室内空气质量。

宝宝出现流鼻血情况后，家长要保持冷静。如果孩子流鼻血情况不是很严重，只要正确处理就没有问题。但如果孩子出血问题严重，应立即去医院就诊。

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