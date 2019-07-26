还有多少妈妈当着儿子面换衣服？你这是在害孩子！

育姐昨天约闺蜜一起出去吃饭，闺蜜穿着睡衣就想换个衣服再出门。原本是再正常不过的事情，可问题就在于她正要脱衣服的时候，4岁的男宝宝也在房间里！闺蜜毫不介意，孩子也眼睁睁看着我们俩，育姐赶紧制止了她。

闺蜜还觉得莫名其妙，说在她们家再正常不过。自己生的宝宝，一直把他带大，有什么不能看的，喂奶不也喂过了吗？

育姐对她说，家长对性知识教育的不到位和忽视，真的会在以后害了孩子！

结果，育姐就和闺蜜不欢而散。晚上她给育姐发了个短信，大概内容是这样的：有个妈妈在“性”这方面特别小心，如果儿子不小心看见她换衣服之类的都要骂他一顿。结果儿子觉得女性很神秘，特别想知道女性到底是什么样子的。到长大了为了知道，就扒了一个女人的衣服想看看，结果就被抓了。 所以闺蜜觉得，与其遮遮掩掩，不如大方点给孩子看。

是的，大大方方没错！可点不对！

愚昧的思想早就该纠正过来，咱们为什么非要把异性的身体当例子呢？为什么不能坦白和孩子讨论“性别”、讨论男女之间的生理差异呢？这才是咱们应该大方的地方。

孩子对性别之间的生理差异感到好奇是一件再正常不过的事情，咱们小时候也好奇过，但在此时，给孩子做出正确的引导和教育才是咱们家长应该做的。市面上那么多绘本，买一本回来，指着图片大大方方地告诉他，这是女生才有的，那是男生才有的。虽然长得不一样，但都属于人个的隐私部位，既不能随便给人家看，也不能随便看人家。

有一位妈妈就做得很好，她家女儿从小跟着她洗澡，对人体构造基本熟悉，并知道男人和女人的区别。有时候她生理期，女儿她还会体贴地说：妈妈，我帮你去拿卫生巾。

为什么要告诉孩子这些？一方面我们不能认为孩子小，就无视他们的隐私权，认为他们什么都不懂。的确事情可能会被忘记，但概念是被灌输在脑袋里的。另一方面，社会上保不齐会存在什么坏人，恋童癖也层出不穷。当你把性知识都教给了孩子，他才不会在被侵犯时还傻乎乎的，以为没事发生。

说回来为什么大人不能光着身子给孩子看，因为你这么做就模糊了他对隐私的认识，也容易导致孩子对大人的过度依恋，妈宝男很多就是这么来的！

遮遮掩掩、过于神秘或者袒露无疑的“大方”都不能给孩子树立正确的榜样，早教育早预防，才能保护到孩子。

好在闺蜜最后看了育姐发过去的短信，终于表示要改改这个臭毛病了，“一片苦心”没有白费！

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