准妈妈按摩时中风流产，半年后身亡

据英国《镜报》报道，今年年初，泰国一名准妈妈在做按摩时突然中风，昏迷不醒，进而流产。住院半年后，她于近日被宣告不治身亡。

孕妇按摩时突然昏迷，送医后不幸流产

据了解，这名准妈妈名叫薇拉婉·凯德克斯里(Wirawan Kedkesri)，25岁。为了能顺利生娃，今年1月11日，她来到清迈的一家按摩店接受小腿和脚部按摩。

但在做按摩的过程中，薇拉婉突然陷入昏迷之中，随后被紧急送往医院接受救治。经医生诊断，薇拉婉得的是肺栓塞和缺血性脑中风，最终不幸流产。

半年后身亡，按摩师或被追究法律责任

入院后，薇拉婉处于脑死亡状态，一直昏迷着，生命体征全靠机器来维持，5岁儿子和亲友经常来陪伴她。上个星期，家人认为薇拉婉醒过来的希望渺茫，于是决定关掉生命维持器。7月19日下午，薇拉婉离开了人世。

刚开始，警方认定这是一起私人纠纷，并没有跟进。此事被媒体曝光后，警方于今年2月展开调查，女按摩师苏珊娅·卡维被认为涉嫌玩忽职守、伤害他人。目前，警方正在进行证据收集工作，苏珊娅很可能将被依法追究责任。

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