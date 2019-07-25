小儿止咳化痰的方法，这三个食疗方请收好！

咳嗽是孩子生病时常出现的症状之一，不但会让孩子睡不好觉，还会妨碍正常的生长发育。那么如何帮助孩子缓解咳嗽呢？今天育姐就来说一说小儿止咳化痰的方法。

1.冰糖雪梨

大家都知道，雪梨能够止咳化痰，对于肺部疾病引起的咳嗽具有很好的缓解作用。而冰糖和雪梨一起食用，能进一步滋润喉咙，有效改善咳嗽症状。需要注意的是，如果孩子是感冒引起咳嗽痰多，吃冰糖雪梨效果并不是很好，大家要根据孩子病情对症处理，不要盲目给孩子食用。

2.蜂蜜水

蜂蜜具有很好的润肺化痰的作用，其含有的一些成分能有效滋润喉咙，缓解孩子咳嗽症状。它还含有抗菌和抗氧化成分，能够化痰止咳，对孩子身体康复很有帮助。育姐提醒大家，蜂蜜含有肉素杆菌，但对于不满一岁的孩子来说有致命风险，孩子一岁后方可吃蜂蜜。

3.百合蜜

百合具有止咳润肺的功效，能有效改善小儿咳嗽症状。而且百合含有多种营养成分，有助于化痰。百合与蜂蜜一起制成百合蜜，止咳化痰的效果更佳，更有利于孩子身体康复。孩子入秋之后如果有咽干燥咳的症状，不妨可以吃些百合蜜~

以上这些就是小儿止咳化痰的方法，大家学会了吗？如果孩子咳嗽时间较长，咳嗽得比较厉害，请及时带他去医院就诊，以免耽误病情影响身体健康。

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