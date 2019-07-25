姚晨出任雅士利全球品牌大使，《慢游全世界》工厂溯源在沪启动

7月是一个充满热情的时刻，也是下半年的开端。在这样充满希望的日子里，雅士利国际迎来了一场全新的蜕变。7月24日，雅士利国际在上海召开了一场声势浩大的“为中国宝宝 聚全球的好”2019雅士利全球品牌大使发布会暨《慢游全世界》启动会。

著名影视明星姚晨、黄景瑜及雅士利国际集团总裁张平、营销副总裁赵立波、财务管理中心总经理温洁平、市场管理中心总经理罗琤、爱奇艺首席营销官王湘君、北京沐光时代文化传媒有限公司创始人/CEO葛威、北京沐光时代文化传媒联合创始人柯洋先生出席了此次发布会，与雅士利同仁、经销商伙伴、媒体朋友、消费者、粉丝团共同见证了属于雅士利国际的这场盛会。

雅士利x姚晨：家庭和事业，女性都可以要

发布会上，雅士利国际宣布姚晨成为雅士利全球品牌大使，并邀请姚晨与各界女性精英领袖代表畅谈职场妈妈的话题，一起为雅士利国际倡导的“生活不是单选题”证言。

随着社会文明的发展，女性被赋予越来越多的角色。拥有更多自主权的同时，也面临着更多的生存挑战和困境。特别是对于职场妈妈群体来说，这样的困境来得更生猛和直接，左手职场，右手家庭正成为这群人真实生活写照。背后的辛酸，引发所有与会者的深度共鸣。

作为拥有一儿一女的明星妈妈。无论是剧中的角色；访谈中发表的言论；社交平台上的亲子态度。姚晨所表现出的独立、自信的气质与智慧育儿的理念，也是雅士利所倡导的理念不谋而合！如雅士利国际市场管理中心总经理罗琤在《品牌焕新与市场变革》的发言中所提到的: “雅士利通过崭新的洞察视角，体察职场妈妈的痛点，并提出我们的品牌主张：人生不该是一道单选题，上一秒你可以窝在小幸福，下一秒也可起身奔向大舞台。每一位女性，都可选择成为更好的自己，选择更好的婴幼儿奶粉–雅士利。”

朵拉小羊x黄景瑜：一起在爱里自由成长

雅士利国际旗下朵拉小羊羊奶粉源自澳洲原罐进口、100%纯羊乳，自2017年年底上市，一“出道”便深受追捧。仅耗费八个月时间便成功入驻国内羊奶粉“亿元俱乐部”，称得上是一个实力派了。

发布会上还宣布了朵拉小羊的全球品牌代言人为黄景瑜，也是有颜值有才华的实力派。最重要的是，黄景瑜在系列影视作品中完美塑造了阳光、自由、勇敢、探索的个人形象，和朵拉小羊倡导的“爱是自由”品牌理念，以及鼓励爸爸妈妈对宝宝大胆放手，让宝宝自由勇敢地探索世界的品牌气质十分符合。

雅士利国际x《慢游全世界》 ：在雅士利的奶源地里寻找纯净

由雅士利国际冠名的《慢游全世界》也在同期启动，身为朵拉新晋代言人的黄景瑜，同时作为《慢游全世界》的嘉宾，与雅士利国际总裁张平、营销副总裁 赵立波、市场中心总经理罗琤、北京沐光时代文化传媒有限公司创始人/CEO 葛威、爱奇艺首席营销官王湘君、主持人陈正飞一起开启“慢游”之旅。

赵立波副总裁表示，此次雅士利国际与《慢游全世界》将进行360度深度合作，从奶源、生产、加工等多方位真实呈现品牌对产品品质的追求，体现我们从源头把关每一滴奶的质量、值得妈妈托付的决心。

雅士利国际成立三十余年来，始终以极其严格的质量标准要求自己，是国内首个在新西兰自主建厂的奶粉品牌，在世界知名的 3 大奶源地均建立工厂，全球拥有 6 间，真正实现汇聚全球资源支持中国妈妈的态度和实力。

雅士利国际总裁张平强调：“作为中国奶粉行业的标杆，雅士利肩负为行业树立国际奶粉品质标准的责任。在近半个世纪的潜心专研中，雅士利融汇全球资源和科技，致力于成为世界一流的‘全面营养婴配专家’，从源头精研，聚全球科技，只为中国宝宝享受全面营养好奶粉，为中国妈妈提供最好的奶粉选择。”

此次品牌焕新发布会的召开，让我们一同见证了雅士利国际想要一直走在国际化民族乳企前列的强大实力与决心。除此之外，为了让更多的人关注到职场妈妈这个群体，雅士利国际还在微博上发起了#YesMom#微博话题互动。陈大咖、董完了、檀圆舞、陶然等女性意见领袖踊跃响应，引起了较大的社会反响，与众多职场妈妈的关注。

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