小家伙老生病？大多是父母惯出来的！

育姐家有个亲戚，30多岁好不容易生下了一个宝贝女儿，那真是恨不得宠到天上去。因为母乳不足，出生没几个月就开始喝奶粉，到现在快九个月了，还在喝奶粉。人家问怎么不加辅食？妈妈说怕食物不干净，宝宝不习惯会过敏，还是奶粉吃着安心。

这还不算，孩子天天在屋子里待着，其他人想抱一下她都不让，先洗手才行。

这么养孩子的结果就是，三个人轮流带。孩子免疫力很差，还是动不动就生病去医院。到现在住院好几次了，最长一次在医院待了半个多月。

育姐想说，带孩子真的不能这么矫情啊！

◆ 这些行为是在破坏孩子免疫力

1.过早停止母乳喂养

世界卫生组织建议，母乳喂养可维持到宝宝2岁左右，最少也要坚持6个月。选择奶粉喂养，是因为部分妈妈受到身体疾病因素，个人体质因素或宝宝身体健康因素所限。

宝宝最初的抵抗力，是可以从母乳中获取的。母乳中存在着众多抗体，能让宝宝免受疾病的困扰。在这点上，奶粉很难完全代替。直到4岁之前，宝宝的免疫系统都还在初步发育的阶段，因此过早离乳，不利于宝宝免疫力的提高。

2.饮食结构单一

宝宝6个月大以后，无论是奶粉喂养还是母乳喂养还是混合喂养，都可以逐渐开始添加辅食。这是因为随着宝宝的生长发育，母乳中的营养物质，已经渐渐不能完全满足他们的需求了，（不意味着母乳没有营养了）但免疫系统的构建需要营养物质作为支撑。

过晚添加辅食，或者辅食结构单一，都不利于宝宝营养物质的摄入。就拿维生素A来说，母乳中的含量较少，在动物肝脏中的含量较高，因此把猪肝磨成粉给宝宝当辅食是不错的选择。再比如铁，宝宝缺铁易贫血，第一口辅食选择含铁米粉准没错。

总之，要给宝宝尝试多种食物，日后才能不挑食。营养跟上了，免疫力才不会落下哦~

3.户外活动过少

我们都知道，钙是宝宝生长发育中的重要元素之一。一旦缺钙，宝宝就可能夜里时常惊醒、多汗、免疫力下降、身高增长不达标，甚至是骨骼发育畸形，长出“O型腿 X型腿”……

为了避免这些现象的发生，咱们就需要维生素D的帮助，维D能帮助钙到达骨骼并沉积，晒太阳则能促进人体中维生素D的合成。有的家长不让宝宝去户外活动，其实就是在“堵死”宝宝获取维生素D的重要途径。

另外，附和宝宝年龄段的锻炼活动，不仅有助于骨骼肌肉的强健和发育，还有助于开朗性格的养成。孩子是娇嫩的花朵没错，可只养在温室里，将来怎么面临外面的风风雨雨呢？

4.穿得过多

相信大家小时候都经历过，有一种冷叫奶奶觉得你冷。一降温，街上就能看见一个个小小的身躯被厚重的衣服包围，仿佛裹成了一个球。

并不是说温度降低了不要给孩子添衣，而是不要穿得过多，否则很容易给孩子捂出汗来。等到风一吹，孩子容易着凉感冒。何况孩子多动，活动后出汗，衣服也不透气还可能闷出疹子来。

其实小朋友没那么怕冷，穿得比咱们大人多一件就行了。判断他暖不暖，可以摸摸孩子的胸前、后背、脖子处，没有出汗暖暖的，那么就是合适的。孩子的手脚往会比胸前凉一些，这是正常的。

5.对于生病过于紧张

宝宝咳嗽了？吃药！上医院！

宝宝发烧了？打针！上医院！

停！其实不用那么紧张。有时候，宝宝生个小病，其实是在锻炼他的免疫力。抗一抗，免疫力就能战胜病毒。如果稍微有点风吹草动就打针吃药上医院，“旋转跳跃不停歇”，孩子的免疫力反而得不到提高，只是依靠外来的药物治好这一次的病。下一次其他类型的病毒来了，宝宝的身体还是吃不消。往复下去，用的药药力越来越猛，效果却越来越差。

因此，建议宝宝只是小小的感冒，出现流鼻涕之类的症状时，家长不要轻易用药。只要宝宝精神还可以，也不影响进食，抗一抗就过去啦。

6.太爱干净

像育姐亲戚那样，洗个手才能抱孩子，出发点是好的——替孩子隔绝细菌，但真的有用吗？世界上的每一处几乎都充满着细菌，对人体有益的和有害的各占一部分。它们在人体内承担着各自的“职责”，达到微妙的平衡，保持人体正常工作和健康。

试图让孩子活在“无菌”的环境中，本身就是不现实的。一棍子打死所有细菌，其实也不利于孩子的健康，有些细菌其实能帮助提高孩子的免疫力。你不知道有害病菌会依附在哪，孩子的免疫力才是最好的防火墙。

因此放弃对孩子的“重度”洁癖吧，保持正常的干净卫生即可。

◆ 总结

宝宝的抵抗力最初是从母乳中获得，后天再不断培养和发育提高。俗话说“若想小儿安，需得三分饥与寒”，也有一定道理。把孩子放在最适宜的环境里，就无法锻炼其免疫力，一旦风雨来袭，宝宝怎么能抵抗得住呢？

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