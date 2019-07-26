小孩子也会得“老年病”？真不是开玩笑！

糖尿病？关节炎？痛风？这些病是不是听起来和你家宝宝一点关系也没有？如果你这么想那就错了！实际上，随着生活水平的提高、电子产品的盛行，这些病症也“迫害”着越来越多的孩子。

糖尿病

现在很多家庭都是好吃好喝供着孩子，营养不仅足够甚至还过剩。孩子的自控力较差，难以抗拒高蛋白、高脂肪、高热量饮食，再加上运动的缺乏，最后都养成了“胖娃娃”。要知道，肥胖正是孩子2型糖尿病发病率上升的主要诱因！

过量的饮食使得孩子们出现胰岛素抵抗，胰岛素分泌水平升高，但其作用却大打折扣，导致血糖升高发生糖尿病。

近20年，得糖尿病的小孩越来越多，发病率由十万分之一增长到十万分之五，尤其以5~7岁、10~13岁的小孩居多，3个多月的婴儿也会得糖尿病。

▶ 孩子出现以下症状要警惕

1.小便频繁

多尿是孩子糖尿病的典型症状之一，表现为孩子在一段时期内出现小便频繁现象，多年不尿床的孩子多次出现尿床现象，家长应该带孩子进行糖尿病检查。

2.缺乏活力

本来精力旺盛的孩子，却突然整个人“懒洋洋”不喜欢在户外活动了，精神也变得萎靡，都可能是糖尿病前兆。

3.频繁腹痛或呕吐

有时，孩子频繁腹痛或呕吐可能会被当做肠胃方面的疾病，而被家长忽视，最终导致病情加重。

4.时常口渴，饭量增大

孩子在运动量不增加甚至减少的情况下，突然忍不住大量喝水，甚至夜里都要起来喝水，吃的也比平时还要更多。

5.体重减轻

处于生长发育期的孩子体重不仅没有稳定上升，反而下降，这些都是糖尿病的征兆，家长要带孩子及时就医。

5.伤口不愈，反复感染

孩子是否伤口难以愈合，出现反复感染的情况？那么家长就要注意，要带孩子做糖尿病筛查。

专家还指出，即便孩子没有出现以上症状，看上去能吃又健康，家长也不能能掉以轻心。对于肥胖儿童，尤其是有糖尿病家族史者，一定要定期化验血糖。

最重要的是，不要再放纵孩子吃吃吃啦！

高血压

高血压听起来也是老年人才会患上的病，孩子不会。但现在不仅有越来越多的年轻人成为了高血压患者，孩子也一样。据悉，有些成年人的高血压是由儿童期发展而来，儿童高血压发生率国外为0.6%－11%，国内为1%－7%。

孩子的高血压早期症状并不明显，严重时才会出现头疼、恶心、头晕、眼花或耳鸣等不适。

但对于儿童高血压，最重要的是早预防、早治疗。一旦检查出高血压，家长就要监督他们改善饮食结构、加强运动，其次再考虑采用药物治疗的方式。

▶ 哪两种孩子易患高血压

1.体重超重的孩子

国外一项报告指出，舒张压在95毫米汞柱以上的132例儿童，其中肥胖者占55%，说明肥胖与原发性高血压密切相关。家长别再以为孩子是个“小胖墩”，很可爱没问题啦~控制体重的事情得赶紧提上日程！

2.父母是高血压患者

高血压具有遗传性，若父母中有一方患有高血压，他们的下一代就有10%—20%的几率得高血压。

冠心病（动脉硬化）

冠心病患者以40岁以上的人居多，尤其是老年人朋友更容易患上此病。孩子们刚出生时，冠状动脉是正常的，但至5岁时，2/3的儿童冠状动脉有不同程度的早期硬化。

一些冠心病可能在人们的儿童甚至婴儿时期就悄悄潜伏了，爸妈使用了糖分、盐分过多的“婴儿食品”喂养宝宝。营养过剩导致的肥胖可引起高血脂、高血压，最后导致动脉粥样硬化。超重的孩子与正常体重的孩子相比，其患心脏病和中风的概率要高出3—5倍。并且，不良的饮食习惯，养成于儿童时代，孩子长大后就难以改变。

专家指出，两岁以上儿童就应该限制脂肪摄入量，少吃肥肉及动物内脏，多安排一点糙米、水果、蔬菜、瘦肉等。家长带着孩子多锻炼，保证每天运动30分钟到1小时。运动可以扩张冠状动脉，增加心肌的血液供给量，增强心脏活力与功能，预防冠心病。有冠心病家族史的孩子也要从小就进行相关检查。

关节炎

每10万名儿童中就有20人左右会得幼年特发性关节炎，患者从1岁多的婴儿到初、高中生都有，高峰期为4-10岁。孩子的关节炎时常经常被家长误以为是生长痛，曾有孩子2岁时被家长忽视的膝盖疼痛，4岁才被查出来是关节炎，导致最后走路不稳、时常摔跤。

幼年特发性关节炎是自体免疫性疾病，成因不明，但很多孩子发病时在感冒、腹泻或泌尿系统感染之后。发病时体内细胞会攻击侵犯关节，治疗的黄金期为首次发病1年内。若没有尽早就医，可能导致关节变形、长短脚，影响发育，严重甚至会导致孩子心脏发炎或终生残疾。

▶ 生长痛和关节炎的区别

1.生长痛的部位，多半在下肢如大腿或小腿，关节炎疼痛部位集中在关节处如手腕、膝盖或脚踝。

2.生长痛是自发性疼痛，外表看不出太大异样，关节炎会出现无缘由的红肿，甚至发热。

3.生长痛疼痛时间为下午、傍晚或深夜，关节炎多半出现在早晨，孩子睡醒时会觉得身体特别僵硬。

干眼症

手机、电视、电脑、平板、游戏机……越来越多的电子屏幕占据了孩子们的生活，大人也会把手机当做安抚孩子的“玩具”。孩子们长时间盯着电脑、电视，眨眼的频率自然也就减少，有时甚至只有平时的三分之一。于是，眼球表面的湿润度变得严重不足，时间一长就很容易造成干眼症。

孩子们患上干眼症后，往往只能和大人说自己眼睛“痒”，或者不停眨眼睛、揉眼睛。不少家长不理解这是干眼症，会使用治疗角膜炎的药物，比如抗生素或抗病毒的眼药水，但这样会让孩子的症状愈发严重。

▶ 如何预防干眼症

尽量避免孩子与电子屏幕的接触，大一些的孩子可以限定玩的时间，一天不超过两小时，以此不超过半小时。羽毛球等远距离运动项目能增加眼球的活动，帮助放松眼睛。如果已经被确诊为干眼症，避免孩子的眼睛正对风口烟尘，必要时使用医院开具的眼药水。富含维生素A的食物，如胡萝卜、牛奶鸡蛋等，也可以明目。

面瘫

在我们的印象里，面瘫的往往是老年人，且伴有口水流个不停的样子，但是专家表示：面瘫不是成年人的“专利”。其实面瘫不分男女老少，也没有特别的性别或年龄“偏好”。只要身体和所处的外部环境具备了诱病因素，即便是婴幼儿也会面瘫。

大部分面瘫的孩子在发病前出现过受寒感冒、上呼吸道病毒感染等病症。曾有一位妈妈带着孩子于冬天外出，没给孩子遮挡面部头部，回来时孩子就已经不能闭嘴，口水直流了。也有妈妈在夏天的夜晚让空调直接对着娃吹，第二天醒来，娃就面部表情肌僵硬，口角歪斜、流口水。所以咱们一定要做好宝宝的防寒措施哦~

▶ 如何判断孩子是否面瘫？

如果家长觉察出宝宝表情有异常，可尽量逗着他鼓腮、眨眼、大笑，并仔细观察孩子。如果宝宝出现歪嘴或眼睑难闭合的症状，那么可以做出初步判断。

看了以上这些老年病，有没有发现和孩子不正确的饮食习惯、运动习惯和遗传有很大关系呢？家长们要保证孩子的健康饮食，和孩子多参加户外活动，少盯着电子屏幕啦~这样“老年病”才不会找上你家孩子哦！

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