抱着睡放下醒，孩子有这毛病都是大人惯的！

宝宝睡觉这件事，简直让当妈操碎了心。宝宝为啥总要抱着才能睡？好不容易睡着了为啥一沾床就会醒？身上时时都得抱着个娃，不仅什么事都干不了，一天下来腰酸背疼整条胳膊都快废了！这种崩溃，相信当妈的都感同身受！

还有妈妈形容：“哄睡着以后放到婴儿床上那一刻太刺激了，得屏住呼吸跟拆炸弹似的！”睡觉这么享受的事情，到了宝宝身上为啥就这么困难啊喂？！

没有不爱睡觉的宝宝，只有不会哄睡的大人，今天我们就来说说宝宝睡觉的这些事儿！

长期抱睡的坏处

影响生长发育

躺在妈妈的怀抱睡觉，宝宝的四肢和各个身体骨骼都不能舒展，会让宝宝的肌肉处于紧绷状态，很影响孩子的生长发育。而且睡觉是孩子成长发育最好的时期，床上能够伸展的空间会更适合宝宝，也有利于宝宝的发育。

影响宝宝休息

抱着孩子睡，你会发现只要轻轻动一下，宝宝就会抿抿嘴动动头，根本没有进入深层睡眠，只是浅睡。长久下来孩子总是会精神不好。

容易养成坏习惯

最长远的影响：抱着孩子睡觉，会让孩子产生依赖感，难以养成独立入睡的习惯，将来跟孩子分床睡也会特别难。

抱着睡放下醒，这到底是什么原因？

宝宝总是精神百倍、非要抱睡奶睡、沾床就醒，想要解决宝宝这些恼人的睡觉习惯，找准原因最关键！妈妈们来逐个排查吧。

缺乏安全感

宝宝在妈妈的怀抱中睡去，妈妈的臂膀带给宝宝温暖、和一定的压力，这些都让宝宝感到被包裹的满满的安全感。

当妈妈放下宝宝的瞬间，这些都消失了，这种突然的不安全感让宝宝醒过来。不得已，妈妈又重新抱了起来。

但长时间抱着睡觉对宝宝骨骼又不太好，那该怎么办呢？妈妈们可以采用睡袋、小毯子等包裹的方法，或者是用婴儿睡垫，模拟环抱的姿势，让宝宝能够安心入睡。

宝宝没吃饱

新生婴儿吃母乳都会比较费劲儿，这对于稚嫩的宝宝来说，着实是一份辛苦的体力活。于是就会吸一会、停一会、再吸一会的循环，直到吃饱为止。有时候我们觉得宝宝吃着吃着就睡着了，但其实这不是真的进入睡眠了，只是宝宝吃累了。

但妈妈们把宝宝的“中场休息”误当成了“睡着了”，于是就将宝宝放回到了婴儿床，其实此时的宝宝并没有真的睡着。

妈妈的这么一放，将宝宝口中的“食物”脱离，正在养精蓄锐的宝宝当然醒过来了，宝宝还没吃饱，怎么可以把我放下来呢！接着又哭闹要吃奶，这样反复下去，宝宝肯定睡不好。所以要确定宝宝完全吃饱了之后再睡觉哦。

胀气没拍嗝

不管是母乳还是奶瓶，宝宝喝奶都会吞下一些气体，抱着的时候宝宝蜷缩着身体，不太能感觉到。但一放到床上躺平就要难受了，肯定会醒来哭闹。所以不要养成奶睡的习惯，等宝宝吃饱了拍过嗝再让宝宝好好睡觉。

宝宝的坏习惯

小宝宝可以抱着睡，但不能无节制地纵容。如果宝宝三个月以后仍然是“抱着睡，放下醒”，那就是他已经开始依赖“人肉摇篮”了。

要是等宝宝习惯了，等到长大抱不动的时候再想改变可就难了。所以在新生儿时期，就要培养宝宝的好习惯，尽量少抱睡奶睡，大一些妈妈也就没有这种烦恼了。

一到睡觉时间就精神，宝宝不肯睡觉怎么办？

宝宝就是不爱睡觉，一到睡觉时间就精神百倍。看得出来他已经很困了，但宁愿哭哭啼啼也不睡，怎么办？

让宝宝养成合适的睡眠生物钟

有些妈妈总是觉得宝宝累了就会自己睡，既然他死活不睡就还是不困咯！其实这是不对的。如果宝宝处在特别疲惫的精神状态，他们反而会特别兴奋，会一直发出声音，要求玩玩具，烦躁哭闹等等。

这些都是宝宝困了的信号，妈妈要注意观察，安抚宝宝情绪，不要刻意阻止宝宝白天的睡眠。但白天的睡眠也要控制时间，午睡尽量不要超过15点，以免晚上宝宝不肯入睡。晚上要注意按点入睡，早上按点起床，帮宝宝建立自己的睡眠生物钟。

为宝宝建立固定的睡前程序

睡前程序也是让宝宝形成习惯，在每天睡觉前固定做一些事情，让宝宝知道做完这些事情就意味着要去睡觉了。

睡前活动的内容可以自己决定，最好挑选一些比较温和，不会刺激感官的活动进行。比如跟宝宝一起关灯，约定每天讲一个故事就睡觉之类的……这些活动是为了帮助宝宝内心平静下来，更容易进入睡眠状态。

宝宝每天该睡多长时间？

让宝宝睡多久才合适呢？宝宝睡觉的时间有没有什么标准？根据美国睡眠协会（AASM）发布的儿童最佳睡眠时间共识，妈妈们可以参考自家宝宝年龄来确定睡眠时间哦~

新生儿宝宝：每天16—20小时睡眠

4—12个月宝宝：每天12—16小时睡眠（包括打盹）

1—2岁宝宝：每天11—14小时睡眠（包括打盹）

3—5岁宝宝：每天10—13个小时睡眠（包括打盹）

6—12岁孩子：每天9—12小时睡眠

13—18岁孩子：每天8—10小时睡眠

除此之外，妈妈们还可以找一些助眠神器来帮忙。比如用一些舒缓的音乐，安抚玩具，睡前故事等，都可以对宝宝的睡眠起到事半功倍的作用哦。

总而言之，想让宝宝睡好的唯一方法，就是让他学会自己睡觉！希望每个宝宝都能睡觉香香，身体棒棒！妈妈们尽早远离恼人的“落地醒”~

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