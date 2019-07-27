一击即中，收好五个“好孕”习惯

想要备孕一击即中吗？育姐这就给大家分享秘籍，只要养成这五个好孕习惯就能提高成功率：

一、孕前身体检查

备孕前，夫妻双方最好做个全面的检查，看看自己有没有会影响受孕成功的疾病。如果有，治愈后再备孕。告诉医生家里有没有遗传病史，这是为了制定基础的怀孕计划，也能保证胎儿能健康成长。

二、抓住受孕机会

女性排卵期一般是在下次来月经前的14天左右，卵子只能存活1-2天，如果这时候精子与卵子相结合，那么受孕几率会高点。有研究发现，清晨时分，男性精子比较活跃，这时候同房，更容易受孕。

三、合理的饮食习惯

想要受孕成功，就要养成好的饮食习惯。日常生活中多吃新鲜的蔬果、肉类、蛋类等食物。保证营养均衡，及时补充叶酸。忌油炸烧烤辛辣类等不健康的食物，备孕期间不要吸烟喝酒。保持身体处在健康状态下，这样更有助于受孕。

四、保持心情放松

很多夫妻在结婚备孕一段时间后没有成功，就会变得焦虑，周围亲朋好友的催促让备孕夫妻更是压力重重。长时间处在这样的环境中，体内内分泌水平被打破，同房质量与时间都受到影响，受孕也更加难了。

备孕期间，夫妻双方要保持心情愉快，一切顺其自然，不要给自己太大的压力，这样也更容易受孕成功。

五、拥有健康的生活方式

现在很多夫妻都处在亚健康的状态下，因此，在备孕期间，要及时调整。平时多去户外做些运动，比如散步，在家里，女性可以做些瑜伽，养成好的健康方式。备孕期间，千万不要熬夜，因为熬夜会给身体各个器官造成负担，对身体健康造成影响。

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