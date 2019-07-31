简单四步，治服“饭渣宝宝”

孩子偏食挑食，不爱吃饭，这会造成孩子营养不均衡，影响健康的同时还阻碍身高增长，孩子也容易生病。那怎么才能治服饭渣宝宝呢？

1.零食少给宝宝吃

很多家长喜欢给孩子吃零食，但零食里含有多种添加剂与调味剂，孩子长期食用口味也会变重，对于那些味道清淡的食物他们也就不感兴趣了，因此家长在孩子吃饭前后一小时不要给孩子吃零食。日常要严格控制孩子吃零食量。

2.树立好榜样

父母在孩子面前做什么动作，孩子也会跟在后面学。在吃饭的时候，如果家长只吃某种食物或是排斥某种食物，那孩子也会跟你学。

所以，不想孩子偏食挑食，家长就要做个好榜样。对于孩子不喜欢吃的食物，家长可以先吃，做出好吃的动作与表情，这样孩子也会学你咯~

3.变换着花样做饭

孩子身体处在生长发育阶段，需要各种营养物质来补充，如果只靠一种或是几种食物根本不可能满足孩子对营养的需求。家长在做饭的时候最好变着花样做，多种搭配，给孩子补充全面营养。

4.养成定时吃饭的好习惯

有些孩子吃饭根本没有固定时间，等到孩子吃饭时家长就会拿着碗追着喂，这样只会让孩子养成不好的饮食习惯。建议定时定点吃饭，帮助孩子养成好的饮食习惯。

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