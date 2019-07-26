孩子释放这些信号要小心！很可能是营养出了问题

婴幼儿时期，宝宝需要充足的营养来满足生长所需。但有的宝宝肠胃消化功能不佳，因此就容易出现营养不良的问题。一旦你发现以下信号，就要小心了！

1.精神恍惚，情绪波动比较快

如果宝妈发现宝宝精神恍惚情绪，也很容易情绪波动，就要谨慎对待了。因为这有可能说明宝宝体内蛋白质与铁元素摄入不足，需要及时补充，宝妈可以多给宝宝吃肉类或是蛋类食物。

2.身高、体重、头围都不达标

不同月龄的宝宝身高、体重、头围都有不同的标准，如果低于标准，那多半是营养不良了。因此，家长在平时要多给宝宝补充营养。

3.头发发黄稀少

有些宝宝头发浓密乌黑，有些宝宝头发则发黄稀少。这有可能是遗传因素，但也有可能是营养不良。头发生长需要吸收蛋白质、微量元素、水分。缺少一样都会导致头发中营养不足，头发稀少发黄。

宝妈可以带着宝宝去医院检查，看看体内缺少哪种营养，然后从饮食上进行调整，保证营养均衡，以改善宝宝头发发黄稀少的情况。

4.三天两头生病

很多宝妈都说自己宝宝总是三天两头生病。其实，宝宝生病有可能是因为体内营养元素不足，抵抗力下降。到了换季或是环境发生变化，生病情况更是严重。

面对宝宝这种情况，宝妈要注重营养的补充，同时加强宝宝户外锻炼，这样可以很好地提高宝宝的免疫力。

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