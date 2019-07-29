令人窒息的父爱！哈哈哈，笑疯了

吐槽爸爸带娃貌似成了很多人的日常。但讲真，这也不能全怪大家。因为呐，好多爸爸的操作确实很不一般。

因为担心女儿被淋湿，有位宝爸非常“有爱”地用衣服捂住女儿的头，被网友“赞称”为“令人窒息的父爱”。

就问你，暖不暖?!啊哈哈哈哈哈，呃……

那么，这样的奶爸是如何养成的?就酱喽~

喂奶，我也是可以滴~

出行不炫酷怎么行?!

再多几个娃，也没问题。

宝宝的多功能用处，开发ing……

come on,baby!!!来装逼!

咱们就各玩各的吧。

没有健身器材，小事一桩。

想要免打扰，方法有的是。

最爱的，当然还是和娃一起玩耍啦~

转起来！

好好吃，就不给你吃。

敢欺负我，哼！

一口气把娃吹倒。

滑滑梯这样才更好玩。

亲一口，亲一口!

来来来，下雪喽~

宝爸坑起娃来，真的是毫不手软啊~难怪有人说，父爱如山……体滑坡。Emmm，刚那就话还可以再加上一句，父爱如山崩地裂!你们还赞同?

还有很多网友默默回想起自己或孩子悲惨的经历。

@阿七：有一个暑假我妈不在家，我和我爸在家里吃了一个月的清水煮面条

@橙橙

小时候我妈要去外地几天，走之前把每天换的衣服都叠好，回来后看见我衣服还是穿的走那天那套，只不过翻了个面，里面的翻到外面来穿，你们以为我爸换的吗?不是，是邻居阿姨实在看不下去，太脏了，给我翻了个面。

@梦魇：我8岁时，我爸带我，一个月没洗澡，他自己……一个半月没洗

@xiaolonglongmama

儿子4岁时，一天我上班让他爸爸带他去公园玩，结果爸爸在公园的草坪上晒太阳睡着了，儿子一个人溜达到公园门口被保安叔叔拦着，辛亏儿子记着我的手机号码，保安叔叔打电话给我大骂我一顿，我再打给他爸爸时[流泪]他爸爸还在睡梦中

@西西子：小时候我妈让我爸带我去买鞋，进第一家鞋店我爸让我选一双自己喜欢的，然后把那款小皮鞋的十几码到二十几码都买了那几年我就穿着同一款鞋长大。

@紫：一年级我妈出差，我爸懒得给我扎小辫子，就带我理了个光头。

@北城柳絮飘：爸爸带娃，能走绝对不抱，能看着绝对不拉，关键孩子还要跟上他的步伐。

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