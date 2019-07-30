吃货注意了！这种食品可别乱吃，已有多人中毒

入夏以来，全国各地一大波吃货因为贪一口鲜，把自己和家人都吃进了ICU!

多人出野生蘑菇中毒

6月16日，莆田一位老人从野外采了一些白色的蘑菇，炒了之后和10岁的孙子一起吃，结果祖孙俩双双中毒住院。

7月12日，苏州相城区的一家四口因误食从虎丘湿地公园采摘的毒蘑菇先后出现呕吐、腹泻、头痛等严重中毒症状。经抢救，夫妻二人脱离生命危险，但13岁和5岁的2个女儿情况陷入昏迷……

7月14日，长丰县杜集一对婆媳吃了婆婆从家附近林地里猜的新鲜蘑菇，双双住进了EICU(急诊重症监护室)。

7月22日，宁波一对夫妻吃了几天前在山上采摘的野生蘑菇后中毒险些丧命，后怕不已。

……

小心美味变“杀手”

俗话说的好，吃四条腿的不如吃两条腿的，吃两条腿的不如吃一条腿的！这一条腿指的就是鱼类和蘑菇灯菌类食品蘑菇。

夏季气温高，雨水多，野生蘑菇进入了生长旺季，不少旁友贪嘴想趁机尝一尝鲜。

但是大家伙知道吗?我国的蘑菇种类很多，分布的地域也非常广，已经可食用的有1000多种，毒蘑菇有400种，其中含剧毒可致死的有40多种。

如果大家随意采摘食用野生蘑菇，很可能让美味变“杀手”!

误食野生毒蘑菇可致命

毒蘑菇称毒蕈，也称毒菌，多生长在阴暗潮湿的地方。从外观来看，毒蘑菇和可食用的蘑菇差不多，不易辨别。且毒蘑菇所含毒素非常复杂，中毒的临床表现不一，主要有恶心、呕吐、流涎、流泪、精神错乱、急性贫血、黄疸、脏器损害等，严重者可死亡。

目前，世界上尚无治疗毒蘑菇的特效药。想要排毒，需要“大换血”(至少要进行3~5次的血浆置换)。

那么，咱们该如何识别毒蘑菇呢?难!

漂亮蘑菇不能吃，

颜色鲜艳的有毒，

生虫、生蛆的蘑菇没毒，

受伤变色或者有分泌物的蘑菇有毒，

长在潮湿处或家畜粪便上的蘑菇有毒，

长在松树下等清洁地方的蘑菇无毒……

实际上，这些鉴别法通通不靠谱，千万别信!!!通常情况下，仅凭肉眼很难区分出野生蘑菇是否有毒，即便是专家也要通过分类鉴定确定是哪种蘑菇，才能知道其特性。咱们普通人可别以身犯险!

牢记三不法则!

1. 不采摘

切勿因为好奇或贪图口腹之欲采摘野生蘑菇。无论是森林、草原，还是平原、路边等都可能才到有毒蘑菇，建议大家不要随意采摘。

2. 不买卖

切勿购买个人采摘售卖的野生蘑菇。即便在正规市场也要谨慎，那些不认识或没吃过的野生蘑菇更不要轻易买来食用。

3. 不食用

想要避免中毒，根本办法就是不要随意食用野生蘑菇。除了家庭饮食，集体聚会、餐饮服务、民俗旅游等也尽量不要加工食用野生蘑菇，以确保饮食安全。

误食有毒蘑菇怎么办?

如果吃完蘑菇后感到不适，包括恶心、呕吐、头晕、腹泻、腹痛和视力模糊、幻听等症状，一定要及时就医治疗，保留毒蘑菇样品供救治人员参考。

如果来不及就医，应立即采用简易的方法进行催吐处理，减少毒素进入血液，防止病情加重，并尽快到医院进行诊治。

最后提醒大家谨记，预防食用野生蘑菇中毒必须得收住手管住嘴，不采不吃啊~

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