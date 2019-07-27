除了甜食，这些食物对宝宝的牙齿也不友好！

甜食是很多小孩的最爱，但会对牙齿造成不小的伤害。其实，除了甜食之外，还有很多食物会伤害到牙齿，我们一起来看看：

除甜食外，这些食物也会伤害到牙齿

1.水果干

相比水果，水果干吃起来更加方便，但含甜量也很高，孩子吃了之后很容易粘牙，就这容易侵蚀到牙齿，导致蛀牙。

2.苏打饮料

苏打饮料虽不含任何糖，但却含有磷酸，这对牙釉质会造成不小的伤害。

3.苏打饼干

很多人都喜欢吃苏打饼干，虽然能抵饿，但却很容易粘牙，一旦清理不及时，很容易导致饥饿。

4.硬糖

不管是硬糖还是软糖，停留在嘴里的时间都很长，吃完之后也会有残渣留在牙缝中，让牙齿受到伤害。

七种方法帮助孩子保护牙齿

1.使用含有小苏打的牙膏

使用小苏打牙膏刷牙不仅可以去除牙齿表面的食物残留跟菌斑，还能坚固牙釉质，美白牙齿。建议每餐后都刷牙，配合软毛电动牙刷效果会更好。

2.用漱口水漱口

吃完饭之后用漱口水漱漱口，一来可以去除牙齿上留下食物残渣二来也能减少牙菌斑，预防牙龈炎出现。

3.多吃苹果胡萝卜

苹果胡萝卜属于常见蔬果。经常食用不仅能清除牙齿表面的污渍，还能保护牙齿，坚固牙齿。因此，平时可以多食用。除了这些，还可以多吃绿叶蔬菜、柑橘类水果。

4.使用牙线

对于牙刷刷不到的地方（牙齿缝隙）牙线都能帮助清洁，有效预防龋齿或是其它牙龈疾病。建议在刷牙之后再使用牙线，这样清洁效果更好。

5.多喝牛奶以及水

人体所吸收的钙一般都储存在骨骼与牙齿当中。经常喝牛奶能补充身体的钙物质，加强骨骼密度。经常喝水能冲走留在牙齿上面的食物与细菌，以免蛀牙。

牙齿陪伴我们一生，它帮助我们咀嚼食物，如果不好好保护，将会对我们日常生活造成影响

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