宝贝咳嗽久了会变肺炎？别那么无知！

最近，育姐身边很多孩子出现了咳嗽的症状，有的宝宝还咳嗽的厉害。

家长发现这种情况总是很担心，生怕宝宝咳成肺炎，就急急忙忙给宝宝灌咳嗽药或者看医生，

可宝宝的咳嗽真的会转化成肺炎吗？

一、咳嗽是什么

咳嗽说白了就是人体的一种“自我保护反射”。人体内存在着许多“咳嗽感受器”，主要在呼吸道和耳鼻胸等部位。当他们受到一定的刺激，如痰液、异物、刺激性气体、某些药物、致敏因素时，就会向咱们的大脑发出信号，说“我好难受啊！”。大脑就会表示“收到！”并采取行动，向身体发出“咳嗽”的信号，清除呼吸道内的异物。

二、肺炎是什么

肺炎是肺部感染，在病毒细菌侵入宝宝体内后，肺内的气囊受到了感染引发炎症，炎症导致宝宝肺泡内充满了渗出的液体，表现出来的症状就是咳嗽、发烧、呼吸急促、嘴唇青紫、情绪烦躁不安等。

肺炎对宝宝来说是非常危险的一种疾病，治疗不当的确会危急宝宝生命，应当得到家长的重视。宝宝患上肺炎时，不一定会表现出以上的所有症状，但咳嗽剧烈、高烧不退、精神不振是三个重要指标，这三个同时出现，宝宝就很可能是肺炎。

目前随着医疗水平的发展，肺炎疫苗能帮助降低宝宝肺炎的几率。即使宝宝已经得了肺炎，积极合理的治疗也能使其康复。

三、咳久了到底会不会变成肺炎

从上面关于咳嗽和肺炎的“名词解释”中，我们可以看到，肺炎会引起宝宝咳嗽。

但是！划重点！咳嗽说到底只是一种保护反射，而不是病症，不是咳嗽导致的肺炎！

其他的呼吸道疾病，比如流行性感冒、支气管炎都会让孩子咳嗽。这些病症是否会转化成肺炎，和孩子本身的体质、受到感染的病毒类型有关，和咳嗽时间长短无关。

总结：宝宝咳嗽不会因为咳太久变成肺炎！

四、宝宝咳嗽了，家长怎么办

1.确定咳嗽的原因，这点光靠家长比较难做到，往往需要医生的帮助才能下判断。

2.保持室内环境的清洗，千万不要在宝宝的周围抽烟！也尽量避免宝宝与其他刺激性气体如冷空气、厨房油烟等接触。

3.可以给宝宝睡觉的房间放上一台加湿器，缓解室内干燥，妈妈用的蒸脸器也是好选择哦~

4.给宝宝补充足够的水分，母乳、牛奶、温开水等。

5.如果宝宝鼻腔分泌物较多，可以滴几滴生理盐水至鼻腔，再吸出。宝鼻腔分泌物倒流到呼吸道，也是咳嗽的原因之一。

五、宝宝咳嗽一定要吃止咳药吗

首先，咳嗽是身体的一种保护反射，对宝宝有益。宝咳嗽有痰，也是在帮助呼吸道清除里面的分泌物和异物。

常见的止咳药，比如美沙芬、可待因、福尔可定等，是在抑制宝宝的这种反射。仅仅阻止了咳嗽，没有解决引发咳嗽的病因，治标不治本。况且如果分泌物无法排除，堆积在气管支气管里，反而会影响宝宝的呼吸，使其病情加重。

更可怕的是，很多止咳药不仅效果有限，还可能产生各种副作用，严重成瘾甚至致死。FDA建议4岁以下的孩子不要使用非处方的咳嗽和感冒药，英国、加拿大、澳大利亚则把年龄界限提高到了6岁以下。

总结：婴幼儿不适合吃止咳药！家长不要乱买！

但如果干咳严重，影响到生活和睡眠的话，4岁以上的娃请在医生指导下使用止咳药。

六、总结

虽说止咳药不要轻易给孩子吃，但不代表孩子咳嗽咱们就不用管了，及时就医还是没错的！

孩子出现以下的情况请及时就诊：

1.孩子嘴唇青紫、面色发白、呼吸困难、发烧不退、咳血；

2.三个月以下的宝宝咳嗽需及时就医，多加小心；

3.孩子精神状态差、拒不进食、烦躁不安、难以入睡；

4.孩子咳嗽越来越严重、剧烈、持续时间较长；

5.自己难以做出判断，早点看医生总没错。

大部分宝宝咳嗽没那么严重，在家护理的大人可以参考一下美国儿科学会的指导意见：

1.3月-1岁: 咳嗽时喂5-15 ml温水或苹果汁，每天4次。

2.1岁以上: 必要时可以喝2-5 ml蜂蜜

3.6岁以上: 可以用止咳糖浆。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)