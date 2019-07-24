印度女子生下“三头宝宝”，模样骇人！

据英国《镜报》报道，近日，印度一产妇在万般痛苦中生下了一名畸形女婴，该女婴有“三个脑袋”，经医生诊断，女婴后脑勺的两个突起为脑膨出。医生表示，妈妈在孕期并没有出现任何并发症。

女婴被转移到高级医院，将做头部分离手术

由于初级保健中心缺少必要的医疗设备，这名女婴后来被转移至伊塔(Etah)地区医院进行救治。医生给女婴做了核磁共振扫描检查，以进一步了解孩子的情况。

该医院首席医疗总监拉杰什·塔库尔(Rajesh Thakur)表示：“这是一种十分罕见的疾病。孩子身体尚未发育完全，我们先做核磁共振扫描检查，然后再做手术切除。”尽管这种病十分少见，但全球已经出现了多起“多头”病例。

脑膨出十分罕见，存活率55%

据了解，脑膨出非常罕见，它是指原始神经管闭合不全，导致部分颅骨未能正常发育，一些脑组织和相关结构疝出到颅骨外。

据悉，患有脑膨出的孩子中，有55%可以存活。但如果孩子有其他并发症，如相关缺陷或综合征等，长期存活的希望较小。而存活下来的孩子中,大约四分之三存在不同程度的心理缺陷。

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