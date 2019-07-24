这九种母婴产品已成鸡肋？你赞同吗？

怀孕时，想着宝宝将来能用到的东西，带着满腔的期待买买买！

生完后，为了方便带娃，手忙脚乱地买买买！

然而……根本就有很多东西完全不实用好嘛！不仅浪费钱，堆在家里还特别占地方！

有位妈妈列出了她认为最不实用的9件母婴用品，有没有你踩过的雷？

第九位：安抚奶嘴

把它放到第九位的原因是，对某些宝宝这真的是个神器，一塞到嘴里就不哭了。然而对育姐家的宝宝来说真的很没用，一放进去反而哭得更厉害了，马上就要吐掉。而且安抚奶嘴用久了可能让宝宝成瘾，影响他的牙齿发育，最后嘴咧牙歪，白瞎了育姐这么好的基因。

其他妈妈怎么说：

@我就是我是颜色不一样的烟火：安抚奶嘴超好用啊，我娃睡觉离不开奶嘴。

@h小小也：安抚奶嘴超好用啊，打针坐车哄睡全靠它。

@伊樂川水鴨梨花：安抚奶嘴还是比较有用的吧，就是怕孩子吸上瘾。

第八位：吸鼻器

孩子鼻子里有鼻涕或其他异物，育姐都用棉棒轻轻塞进去，再旋转两圈就带出来了。实在不行还有“加湿器”蒸脸法，吸鼻器什么的根本用不到啊……而且放进去宝宝异物感很强，哭着把脸转来转去，实施起来太困难。

其他妈妈怎么说：

@小吉米o牙么么哒：吸鼻器挺好的啊 我都用它吸。不过鼻子干了就吸不出来了。

@哺乳指导-早妈：吸鼻器我觉得那种不是手捏的，有两根长管、大人用嘴吸的那种很好用啊，宝宝不会擤鼻涕，浓涕就可以吸出来～

@Cinnnndy：吸鼻器那是没买对 我买的超好用 从孩子出生到现在快三岁一直用 好用又特别好洗

第七位：高景观推车

育姐当时看中了高景观推车的颜值，左挑右选买了个心仪的，谁想到带着娃出了一次门之后就再也不想用这个东西了。住五楼没电梯，吭哧吭哧抗推车的经历，反正我是不想再有了，最后推车成了置物架，完全是浪费钱。

其他妈妈怎么说：

@波波姐999：高景观车挺好用的，我儿子从4个月到现在快11个月了都在用，白天小睡他喜欢在车里睡。

@萱萱fairy：住高层的人表示高景观车真的很好，宝宝能躺平，减震也好，问题是真的很沉，不住高层千万别考虑！

@末屿孤岛：那个车车真的是，花几百块买的，还想着买个好的，结果真累赘，住四楼，没电梯，上下一趟我一身汗。现在出门都不用了，抱出去都比推车划算。

第六位：束腹带

育姐听说束腹带用完之后能瘦？可专家说只是防内脏下垂……而且穿上去各种不舒服，站着嫌勒、坐着挤胸，睡觉的时候还要取下来，感觉太麻烦了，不喜欢！

其他妈妈怎么说：

@那又怎样-啊：束缚带确实没用，买了，就是不用，天热嫌捂得慌，天冷又是痒得很。

@烧着：剖完站起来走路感觉内脏下坠，绑了束腹带就好多了。

@可口可乐乐乐乐乐乐了：束腹带才有用好吗 我就是没坚持用 肚子收的不好 坚持用绝对有效果！

第五位：咬咬乐

本想培养娃吃水果的好习惯，还不用切丁，可娃要不就不吃，一吃起来个把小时还没吃完。这玩意糖分残留腐蚀了牙齿怎么办？而且真的很难洗！

其他妈妈怎么说：

@yutong0722：很好清洗干净，不过我家宝宝只用了几次，之后发现她会咀嚼我就直接拿水果让她直接吃了。

@吃西瓜不吐籽君：有几种不赞同，咬咬乐很有用，不用担心宝宝被水果什么的卡住，而且有的牌子可以转动，把下面的转上来，也好清洗，每个部件都可以拆下来洗。

@萌面豆豆0209：塞进去就完，是清洗起来麻烦。有细小的眼，还有缝隙，不是很容易洗干净。特别是果汁还染色。

第四位：手动吸奶器

对育姐这种奶水有富裕的妈妈来说，手动吸奶器实在是太慢太累了。挤了半天，奶也没多少。自从入手电动，手动的就被束之高阁了。

其他妈妈怎么说：

@画楼西畔桂堂东x_x：我用的美德乐，最早用电动的不觉得，后来嫌出门用不方便就又入了个手动的，用过两次后发觉手动的真的比电动的快而且吸的干净，自从入了手动，电动的就被打入冷宫了。ps 其他牌子不清楚。

@Mrssunnycopy：手动的便宜，一般不上班，可以亲喂的。备一个手动偶尔应急就可以了。经常用的才要电动。

@敏敏-eva：手动吸奶器是麻烦，但是吸出来的量是电动的四五倍。

第三位：奶瓶消毒器

宝宝吃到嘴里的东西肯定得保持干净卫生，在这个理念的支持下，育姐买了奶瓶消毒器，可是最后才发现，还是用不到。用开水烫一下奶瓶比操作消毒器方便，何况感觉一直开着消毒器也很费电，还怕奶瓶被泡着分解出啥有害物质就不好了！

其他妈妈怎么说：

@相依为命01：消毒器我觉得很有用，不用每次烧水烫奶瓶，有时候不小心把自己也烫到了，家里奶瓶好几个我觉得消毒器很好用。

@Coffee_Cat要减肥：奶瓶消毒器很有用啊，每天睡觉前就放奶瓶去消毒，然后每次冲奶之前又用热水烫。

@Queen–熒：消毒暖奶一体的，开始就是想到没用，没买…结果发现每次热奶消毒奶瓶不要太麻烦，果断入手后，省事方便太多！

第二位：暖奶器

宝宝要喝奶，总感觉要直接冲奶粉比较安全卫生。暖奶器在夜里的确帮上了一些忙，可有时候忙着就忘记还有奶在暖奶器里了···放了那么久，也不知道奶还能不能给宝宝喝，不安心！

其他妈妈怎么说：

@cherry199304：暖奶器我觉得非常好用，你一直开着电源就行，浪费不了多少电。

@-安生-：我觉得暖奶器很好用啊 我家宝吃奶粉 我都是在暖奶器温着开水 到时间一冲就好了 很省事。

@-郑钱多-：暖奶器对喝奶粉的宝宝很有用啊，特别是晚上，提前把奶瓶放好水，调好温度，宝宝醒了要喝奶直接当奶粉就可以了，不用再调水温了。随时喝水喝奶都可以直接弄好，很方便的。

第一位：孩子他爸！

不解释了，喂夜奶的时候尤其这么觉得，什么事我都一个人能完成，要孩子他爸有什么用？！

其他妈妈怎么说：

@遥遥远远的回音：昨天我儿子半夜吵了好几次，然而某人并没有起来哄宝宝，但是累到现在都没起床。论最鸡肋的母婴产品——孩子他爸。

@崔小胖和红小豆：对我最有用的就是孩子他爸，听话，好用，没脾气！

@那年路灯下飘过的雪：我老公是不能单独带孩子，跟我一起他能哄睡，陪玩，换尿布，我要是想出门买个东西他就恐慌。

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