半岁宝宝发烧怎么办？教你正确应对

对于爸爸妈妈来说，恐怕最让人担心的就是宝宝发烧了。宝宝月龄小，身体上的疼痛和不适，还不能用语言表达出来。那么，半岁宝宝发烧怎么办呢？今天育姐就给大家说一说正确的护理方法，赶紧来看看：

半岁宝宝发烧的原因有哪些

一般情况下，春秋两季发烧，大多是风寒感冒或流行性感冒引起的。宝宝患这类疾病后，起病较急，容易发高烧且持续，大家要重视起来，尽早带宝宝去医院接受有效治疗。

半岁宝宝发烧，还有一种原因是发生了上呼吸道感染。比如急性肠胃炎、小儿肺炎、扁桃体炎、咽喉炎后，发病时有可能会出现低烧不退的现象。宝宝因上呼吸道感染引起发烧，大多晚上体温较高，大家要及时帮助宝宝降温退烧，以免出现高热惊厥。

宝宝发烧，建议及时带宝宝去医院就诊，根据病因对症处理。

半岁宝宝发烧怎么办

宝宝体温超过38.5℃是中度发烧，大家要积极采取措施帮助他降温退烧。育姐建议大家，采用物理降温法为好，比如用温毛巾给宝宝擦拭身体。

宝宝发烧，体内通常有炎症存在。大家在使用物理降温法的同时，还应带他去医院做血常规检查。根据化验结果，判断出宝宝发烧是细菌感染性感冒、病毒感染性感冒或其他炎症引起的，然后对症进行处理。请注意，给半岁宝宝服药要特别小心，要在医生的指导下进行。

最后提醒大家，半岁宝宝发烧，大家一定要重视起来。此时宝宝身体抵抗力较差，如果发烧后没有及时进行治疗，很可能会给身体带来伤害。

半岁宝宝发烧怎么办？以上的内容一定能帮助宝宝恢复健康！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)