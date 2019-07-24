网售专治丈夫出轨“法宝神药”，还有人买！后果很可怕！

一谈及丈夫出轨，一些人就恨得牙痒痒。有的人甚至会采取报复行为，比如网购一种号称专治出轨丈夫的药物，给丈夫吃。这是有多恨啊~

据网友爆料，一些女性网买的这种药物叫做乙烯雌酚的药物，存在很大的安全隐患。之后，有记者进行调查发现，某电商平台竟然公开售卖该药物。

网上公开售卖，宣称20天即可让男人丧失性功能

根据记者调查，打开某电商平台后在搜索栏搜索“乙烯雌酚”这一关键词，即可获取数个商品链接。当然了，商品展示往往比较隐晦。比如其中的一家店铺，商品标题标有“乙烯雌酚男用，是你要找的”字样。封面也没有明目张胆显示商品的图片，而是写着“ 这个链接不发货，详细咨询客服” 的字样。

更“精彩”的是这家店铺展示了一例案例，说的是一丈夫出轨，妻子买了此药给其服用40天后，丈夫在外逗留时间减少，回归家庭了。

这位妻子也就是买家，还特意向店家表示感激之情“感谢店家!一瓶小小的药拯救了一个濒临破碎的家!”这简直让人瞠目结舌!

之后，记者联系客服表示要购买。客服明确表示有现货，无需处方单即可购买，之后便发来一个标记为一款不知名生发液的产品链接，解释拍此链接默认发乙烯雌酚。

客服表示“ 乙烯雌酚味道微苦，混在水里服用不会尝出味道，吃 20 天就有用了。买一瓶就够 3 个月的量。”

对于这一药物的效果，客服这么说“男性内服降低男性功能，使用一段时间性欲下降，阳痿，配合其他使用皮肤变好，胡子生长缓慢，喉结变小，声音变细等。”

面对记者询问是否违法，客服还信誓旦旦表示，不违法，查不出来，而且以后也很难恢复。

长期大量服用危害大，还可能涉嫌刑事犯罪

事实真的如客服所说吗?并不是!

据悉，乙烯雌酚是人工合成的非甾体雌激素物质，主要用于雌二醇低或雌激素缺乏所导致的相关疾病。且早在2017年，其已经被世界卫生组织国际癌症研究机构划为一类致癌物。

无论男女，咱们体内均有雌激素和雄激素。如果雌性激素低，可服用乙烯雌酚来补充雌激素来让体内的激素平衡。但若长期大量服用，很容易造成体内雌激素过高，导致激素水平紊乱。不仅如此，如果是男性服用时间过长、剂量过大，很容易导致女性化，还会影响性欲、精子生成，甚至造成不育，心血管事件风险也会增高。就是这么一种服用不当可造成严重后果的处方药，竟能随意网购。

至于在电商平台销售此类药品是否涉嫌违法，律师表示首先要看卖家是否有药品销售许可证，如果没有，那就涉嫌违法经营。再来，如果卖家销售的药物属于有毒有害食品，那就涉嫌销售有毒有害食品罪，属于刑事犯罪。

由于被举报，目前某电商平台输入关键词已搜到不到相关商品链接。

对于此事，大家怎么看呢?

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