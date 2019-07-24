暑假模式已开启，有3个注意事项请收好！

忙碌了一个学期，孩子终于可以好好休息了，那么在暑假这段时间，家长与孩子应该注意哪些事情呢？

1.安排好学习时间

给孩子一个快乐的暑假没有问题，但家长也要给孩子安排好学习时间，做个简单的计划，这样开学后孩子就能很快进入学习状态，对孩子稳定与提高成绩有帮助。

2.饮食生活要有规律

暑假，孩子很容易饮食不规律，晚上熬夜，第二天起不来。这不仅影响孩子的健康，还会影响开学状态，需要很长时间才能调整过来。因此，在暑期，家长要帮助孩子养成好的饮食习惯，保证睡眠充足。

3.不沉迷手机、电视

电子产品的普及，让很多孩子暑假都抱着玩耍。对于手机，父母要做好引导作用：

（1）与孩子约法三章，规定每天玩手机时间

强行禁止孩子玩手机，往往会引起孩子的反抗。与其每天担心孩子玩游戏，不如直接跟孩子约法三章，规定每天玩手机的时间。

（2）让孩子找到比手机更好玩的事情

对于3岁以下孩子，家长最好别给孩子玩手机，如果要玩也要控制好时间。为了孩子的视力，越晚接触手机对孩子越好，孩子无聊，家长可以想办法转移注意力。比如，家长可以约上孩子的朋友一起去爬山，转移孩子的乐趣，自然而然也就想不起来手机了。

暑假是对孩子辛苦学习的奖励，家长在让孩子尽量玩的同时还应该合理分配好时间，制定学习计划，劳逸结合。这样孩子不仅玩的开心，也不会耽误孩子的学习。与此同时，家长也要做好孩子的榜样，不要在孩子面前玩手机，看电视。

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