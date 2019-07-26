辅导孩子的必备技能，每个家长都要做好！

很多家长表示辅导孩子作业时，并不是自己没有耐心，而是孩子做功课时的各种状况令他们崩溃：坐不直、拖时间、分散注意力……作业并不是很多，但还要拖到半夜，家长的性子都要拖没了。

看着别人家孩子自觉学习，完美又迅速地完成作业，到底怎么才能改变自家孩子这样的情况呢？

孩子做对了也要重视

孩子大部分作业中都有选择题，而孩子有时是蒙对的，并不懂得如何得出答案。这时就需要家长确认哪些是孩子理解的，哪些是猜对的。深入问题，通过答疑方式让孩子充分吃透知识点，这样遇到类似的题目也能够解决。

解决作业拖延症

拖延症不仅仅会出现在大人身上，孩子也有哦~孩子年龄小，更需要从小根治拖延症。孩子要养成自觉按时完成作业的好习惯，家长要与孩子制定作业时间规划表，按着科目、题型等方面分类，将完成时间填于表内，根据不同情况适时调整。

写字速度需提升

有的孩子完成作业时，过于注重自己书写得是否干净整洁，经常几个字擦了写，写了擦。但随着功课增多，写字的速度可得要加快咯。所以家长在孩子写作业时，也要记得提醒孩子的写字速度哦~

家长要适度辅导

家长首先要让孩子自己完成作业，家长可以在一旁看着并翻阅孩子的教科书，了解孩子采用的解题方法。之后再让孩子自己检查完作业，之后家长再指导孩子对错。

如果孩子的学习能力强，能够接受新知识，家长不妨可以教孩子其他的方法。

辅导作业并不只是检查答案，纠正错误。家长更应注意同孩子的陪伴，培养孩子良好的习惯。只有让孩子学会自己做作业才有利于孩子自主学习，也减少家长的负担。

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