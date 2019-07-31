缺锌宝宝的常见症状，不爱吃饭只是其中之一！

每到夏天，宝宝的食欲就不怎么好，开始出现挑食、厌食的情况。不少妈妈觉得，这是因为气温太高所致，但事实上除了天气原因，宝宝食欲不振还可能是因为缺锌。

有研究表明，宝宝缺锌和季节有很大关系，冬季缺锌概率为40%左右，而夏季则可以飙升至70%。这是因为夏天气温偏高，孩子出汗量大，再加上饮食不洁导致的腹泻，他们体内锌元素就会大量流失。

关于缺锌，大部分妈妈只知道食欲不振，但其实对于小宝宝们来说，缺锌还会导致免疫力下降、生长发育缓慢、智力发育以及视力不良等，对他们的成长非常不利。所以夏季妈妈们一定要重视缺锌问题，当宝宝出现下列情况时，就要多加注意了，中了3条就很可能有缺锌问题了。

1.食欲不振：挑食、厌食、不愿意进食，到了饭点还没有饥饿感，不主动吃饭。

2.异食癖：开始喜欢吃各种奇怪的东西，比如墙灰、泥巴、沙土、玩具、头发等。

3.发育迟缓：身体发育比同龄人慢，比如身高矮3-6厘米，体重轻4-6斤。

4.免疫力差：特别容易生病，感冒、发烧是常态，晚上睡觉特别容易出汗，经常打湿枕头。

5.指甲异常：出现白色斑点，还特别容易长倒刺。

6.智力问题：智力发育不如常人，容易出现多动、注意力不集中、反应慢的情况。

7.视力下降：近视、远视、散光，还容易出现夜盲症问题。

8.口腔疾病：口腔溃疡反复发作，基本上这边刚好那边又病上了。

9.皮肤问题：出现破损后很难愈合，容易出现皮炎、湿疹等问题。

10.其他问题：男孩生殖器发育过缓，睾丸酮含量低；女孩乳房发育、月经来潮比较晚。

夏日补锌诀窍：先改善宝宝的饮食

发现宝宝有缺锌现象，就一定要及时补充，而最安全的方法就是通过改善饮食来补充，这里分享几个适合宝宝的补锌食谱，妈妈们可以给宝宝吃起来：

1.牡蛎瘦肉粥

食材：牡蛎、瘦肉、葱花、大米等。

做法：

a.牡蛎、瘦肉洗净切碎，放入油锅炒熟；

b.大米加入适量水煮熟，加入牡蛎和瘦肉；

c.撒上适量葱花出锅，适当放凉后即可食用。

2.炒猪肝

食材：猪肝、黄瓜、胡萝卜、青椒等。

做法：

a.猪肝洗净切片，加入料酒、酱油腌15分钟。

b.胡萝卜、葱姜蒜切片、黄瓜切成细条。

c.胡萝卜加入葱姜蒜炒熟，加入猪肝大火翻炒3分钟。

d.放入切好的黄瓜条，适量调味即可出锅。

3.生蚝煎蛋

食材：生蚝、鸡蛋、葱等。

做法：

a.取出生蚝肉，洗净撒上少许盐备用。

b.打两个鸡蛋，加入胡椒粉、盐、葱搅拌均匀。

c.生蚝放油锅煎至变色，倒入鸡蛋。

d.翻转锅体，让鸡蛋受热均匀。

e.鸡蛋煎至金黄熟透后即可出锅。

情况严重，可适当使用补锌剂

而除了食补，妈妈们还可以使用锌片，它能更直接有效的补充孩子体内所需的锌元素，效果往往也立竿见影。不过在选择补锌产品的时候，还要注意以下几点：

1.一定要选择有蓝帽子认证的产品，安全性更高一些。

2.钙铁锌会互相冲突，影响吸收，所以不建议买可以同时补的产品。

3.不建议给不足6个月的宝宝吃锌片，这么大的宝宝可以通过母乳来补锌。

4.建议选择天然转化的生物蛋白锌的产品，这类锌对宝宝肠胃刺激小，吸收率高。

5.片剂口感比液体锌口感好，宝宝更容易接受，所以如果宝宝比较大可以选择片剂。

Tips：关于补锌并不是一劳永逸的事情，因为锌不能大量储存，而且每天都在消耗，所以平常宝宝的饮食要注意营养均衡，避免再次出现缺锌问题。

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