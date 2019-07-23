“宝宝喝水表”在网上盛传，你信了孩子就惨了！

记得我家熊熊出生的时候，喂养问题也是操碎了家里经验丰富的七大姑八大姨的心。他们每次来家里探望，从大奶奶、二奶奶、三奶奶到小奶奶，都说着相同的话：

“宝宝便秘了，要多喝水。”

“这是长眼屎了，要给娃多喝水。”

“让你多点喂水，你看宝宝上火了吧”

这些话相信大家也没少听过，如果看到这妈妈们还没觉得有什么问题的话，那你再看看下面的：

“老公我感冒了。” “多喝热水。”

“老公我喉咙痛。” “多喝热水。”

“老公我痛经。” “多喝……”

喝你妹啊喝！

有些人会又说了：且不说喝水对不对症，就算不对症，水又没坏处，喝多点也没事……

真的没事？前两天育姐的朋友圈里有很多妈妈都在发一张“宝宝喝水表”，刚看了第一行育姐一看就气不打一处来！这种错误明显的图是谁做出来的啊，如果大家真的都照做，不知道会害了多少宝宝呢！

你听过“水中毒”吗？没听过的话，育姐今天就来好好讲一讲！宝宝到底该怎么喝水？

1岁宝宝被爸爸使劲喂水，全身抽搐送进急诊

1岁的小芯来自义乌稠江街道，平时是一个十分活泼可爱的孩子，从出生到现在，生病也极为少数。所以，即使三四天前，小芯突然发生的恶心、呕吐，也没有引起家人的重视，一家人都觉得是消化不良引起的。

接下来的两三天，家人对小芯的饮食做了调整，每天的主食只喂他喝粥，而且隔一会就会让他喝点水，想以此来缓解消化不良的症状。因为在他们心中总认为，孩子能不吃药就不吃药，不管怎么样，多喝水对身体总是有好处的。

11月5日上午，小芯的父亲骆先生在陪孩子玩耍，俩人正玩得起劲时，突然，小芯毫无征兆地出现了抽搐的症状，吓懵的骆先生赶紧将孩子送到了医院急诊室。

虽然送入急诊室的时候，小芯的抽搐已经缓解了很多，但是为了防止意外的发生，急诊医生与儿科医生立即对其进行了全面的检查。

在观察等待结果期间，小芯再次发生了抽搐，虽然险情再次缓解，但全体医护人员的心始终不敢有丝毫松懈。而骆先生为了降低孩子的难受度，还在不断喂水。（此处育姐忍不住翻个白眼）

化验结果显示，病毒感染指数超出标准1000多，但这并不会造成其抽搐。随后医生与骆先生进行沟通，再通过整体病情分析，判断小芯是由于喝水过量，使体内钠被过度稀释，而婴幼儿的肾脏调节能力有限，很难排出体内过多的水分，才会出现抽搐。

不是开玩笑！水喝多了会中毒！

水中毒，简单来说，就是体内水太多，钠太少，导致血钠过低，电解质失衡。医学上称为高容量性低钠血症，指的是肌体的水摄入总量超过了排出水量，水分在体内滞留，导致血浆渗透压下降和循环血量增多而引起的一系列症状，轻者癫痫，重者甚至昏迷。

而婴儿患水中毒的主要原因是摄入水过多。过量喂水、补水，或用含盐量少的液体静脉输入、洗胃、灌肠，均能造成水中毒。

这可能影响大脑活动，导致宝宝出现烦躁、瞌睡、体温过低、脸部浮肿等水中毒的早期症状，进而还会出现抽搐、痉挛或惊厥，需要及时治疗。

就算现在还没有出现这么严重的后果，水喝太多对宝宝身体发育也不是好事：宝宝胃容量很小，水会占据他们有限的胃容量，这样宝宝的喝奶量就会减少，长期以往容易出现营养不良。水喝的过多会加重孩子的肾脏负担，使孩子睡眠中排尿频繁，影响睡眠。

所以我们不要以大人的想法，执意给孩子灌水，引起孩子的反感，长大以后真的可能不爱喝水了。

宝宝到底需要喝水吗？

0—6个月

联合国儿童基金会的解释是，在一般情况下，母乳喂养的宝宝在6个月内都不必增加任何食物和饮料，包括水在内。因为母乳种含有这个阶段宝宝所需要的全部营养物质和微量元素。

也就是说6个月内的宝宝完全不用喝水，因为新生儿的胃其实很小，大概只有乒乓球大小，喝水量过多，占用了胃里空间，就会减少喝奶的量，反而减少了营养的供给。长期如此，宝宝可能会营养不良哦~

当然对于这个阶段的宝宝，在喝奶后，喝点水清清口腔也是挺好的。如果宝宝最近嘴唇干燥，尿液气味很重、颜色很黄，也可以少量喂一点点水，并不是说必要严格到一口水也不沾。还需要妈妈们灵活处理哦~

6个月以上

等宝宝6个月以后开始添加辅食了，每天吃什么喝什么也成了小区阿姨们常常议论的话题。比如宝宝喝水多少，也成了小区阿姨们育儿是否成功的标准。

“我家宝宝可爱喝水了呢！”有个大妈自豪地说。家里宝宝不爱喝水，另一个大妈抱着娃都感觉抬不起头来，说起话来语气都弱了三分。

那宝宝6个月以后，就真的是喝水越多越好吗？

其实宝宝六个月添加辅食以后，可以在吃完辅食以后喝几口水，或者在两餐之间可以给喝一点水。

但是，一岁以前，宝宝还是要以喝奶为主，辅食添加有限，宝宝主要还是从奶水里摄入营养。水喝多了，势必会影响宝宝的吃奶量，从而影响宝宝的发育。喝水适量就可以，可不是越多越好哦~

宝宝出现哪些情况才需要补水呢？

虽然原则上我们主张6个月之前的宝宝都不用喝水，6个月之后也要少量喝水。但有些情况宝宝确实是缺水了，我们就需要额外给宝宝补水。所以准确判断宝宝是否需要水的状态，也是很关键哒。

看尿液

除去晨尿外，宝宝尿液应当是无色或者微黄的。如果1岁以下宝宝一天的尿量少于6次，尿液深黄甚至褐色（排除服药等原因），就需要给宝宝多喝点水了。

看嘴唇

如果宝宝嘴唇干燥，而且总是用舌头舔嘴唇。就说明宝宝有点缺水啦，给宝宝少量喂水来缓解症状。

看便便

如果宝宝的便便经常很干很硬，宝宝在便便时也非常费劲。这就可能是宝宝便秘啦（如果只是几天不排便便，这不能算是便秘的症状哦），平时可以喂些水帮助缓解。

看眼泪

宝宝哭的时候眼泪很少或者没有眼泪。

另外，如果宝宝腹泻或发烧等情况，应注意补充水分，防止脱水。

宝宝该喝什么样的水？

最健康、安全的还是接地气的白开水了，它里面大部分的细菌和微生物都被高温杀死，微量的钙、镁等元素还对身体有益。

不要以为纯净水或矿物质水干净卫生就给宝宝喝，实际上，这两种饮品要不就是把人体所需要的矿物质去掉了，要不就是添加了一些不见得是儿童发育所需要的矿物质，所以都不适合儿童食用。

除此之外，1岁前避免让宝宝喝任何果汁，1岁以后也要少量地喝，每天不超过120ml。也绝对不能把果汁用来代替水给宝宝喝，所以只要给宝宝喂普通的白开水即可。

至于水温，过冷或过热的水都会损伤宝宝的胃黏膜，甚至影响他的肠胃消化能力。育姐建议爸妈在夏天，给宝宝饮用接近室温的白开水，煮沸后冷却即可。冬天里，40℃左右再合适不过，爸妈可以用温奶器控制温度。

长时间暴露在空气中或者反复烧开的水已经失去了“活性”，这种就不要给宝宝喝了哦。

所以，网上乱传的那种“宝宝喝水表”根本没有依据。妈妈们记住，多喝水并不能让宝宝不生病，反而还可能水中毒！我们只要按照科学的原则，根据宝宝的情况灵活变通。

如果再有大妈们或者你老公劝宝宝和你多喝开水！请回他们一句：喝你妹啊喝！

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