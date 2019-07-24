女宝独自在家脑受伤，盘点家中潜藏的安全隐患！

很多父母都认为，家是最安全的地方，但近日有媒体报道，一个15个月大的女婴在家中受伤，这又是怎么回事？其实，家中也有很多安全隐患，我们一起来看看：

孩子受伤传出两种说法？

辽阳市中心医院神经外科最近接诊了一名只有15个月大的女宝宝，送来时她已经处于昏迷状态，而且脑袋后面有一个很大的包，医生怎么喊她的名字都没有反应。经诊断，女婴颅骨凹陷，脑干前部出血。关于宝宝怎么受伤的，家里人却说不明白。

原来，孩子受伤时，家里居然没有人在。如今关于孩子是怎么受伤的，村里传出了两个版本。一是家里炕上有个柜子，柜子上有台老电视机。孩子摇晃柜子导致电视机坠落，怕被砸到结果从炕上摔倒地面，后脑勺着地受伤。还有一种是孩子躲闪不及，直接被电视机砸个正着。

医生诊断孩子的情况需要手术治疗，否则伤处会随着随着颅骨继续生长会影响脑部发育。不仅如此，医生还表示每年要接诊的脑外伤小患者很多，不仅仅是车祸这样的大事故，随意摆放在高处的箱子、酒瓶、花盆等物品一旦坠落，砸到孩子头上也会产生严重后果。况且婴幼儿头颅外伤后病情反应能力比成人慢，但发展速度又比成人快，因此宝宝的头部一定要好好保护。

如果家长怀发现宝宝被砸伤了怎么办？医生介绍，婴幼儿颅骨较薄，富于弹性，伤后易变形。发生凹陷性骨折时，宝宝的头顶就会出现一个小坑，很容易判断，如果伴有昏迷症状，家长要让孩子侧身躺着，不能随意挪动身体，需不断呼唤，保持呼吸道畅通，并马上去医院就诊。

儿童意外伤害应当引起重视！

据中国疾控中心的统计数据显示，我国因意外伤害造成的儿童死亡占儿童死亡总量的26%。其中动物伤害、跌落、误食药品、溺水和烧烫伤这5类儿童意外伤害最常见，跌落是0~14岁儿童意外伤害的第一原因，占总数的25%，而且通常多是在家中发生。排在第二位的是烧伤、电伤，占16.7%；之后依次为锐器伤，占9.1%；溺水占5%；中毒占2.6%；其他占41.6%。像上文中那么心大的家长，把年幼的孩子单独放在家里就敢出门，活泼好动的孩子受伤了还真不奇怪，因为家中本来就存在着各种安全隐患，比如插座、煤气、阳台等等。

家庭危险要排除！

但是任何家庭也无法保证孩子的每一分每一秒都在大人的监管之下，此时未雨绸缪，将家里的危险物品妥善处置好才是最妥当的，下面就是我们可以一一排除的地方：

婴儿房

1.选择符合最新标准的婴儿床，如床栏间距小于6厘米、没有裂口。

2.床垫要和婴儿床底部大小相同，可以适当调低以免孩子翻出来。

3.防撞垫、枕头被子抱枕等没必要使用，反而会带来窒息卡住的风险。

厨房

1.把洗涤液或其他清洁剂放在高处的柜子并锁住，避免出现在孩子的视线中。或者买一把儿童安全防护锁，避免孩子去偷尝这些液体。

2.把刀叉剪刀等尖锐的物体和其他安全地厨房用品分开存放，最好放在带锁的抽屉中。

3.电器用完后立即拔掉电源，给家里的插座安上安全罩，保证电线在孩子触碰不到的地方或卷好，以免孩子拉扯导致重物坠落。

4.避免用微波炉加热孩子的奶瓶，因为受热不均很可能会烫伤。

5.小型的冰箱贴可能会让孩子吞咽，最好不使用。

卫生间

1.即使是少量的水也可能让孩子溺水，所以不要把孩子单独留在卫生间。让他始终在你的一臂范围内，浴缸或游泳池都适用。

2.将马桶盖子盖好，以免孩子摔进去溺水。

3.为了避免烫伤，水龙头内的水最好设置不超过49℃。

4.吹风机剃须刀等电器用完后锁在柜子里，或不在卫生间内使用，以免落水触电。

其他房间

1.某些室内植物是有毒的，比如夹竹桃滴水观音等，避免孩子偷吃或放弃种植。

2.在孩子会爬的时候，给楼梯底部和顶部都安装儿童安全门。

3.经常检查家中是否有纽扣硬币，玩具零件等可能引起窒息的物品。

4.家中铺地板，就不要让孩子跑来跑去，可能会滑倒，铺地毯是个不错的选择。

5.窗帘最好是无绳的，以免孩子够到被勒住。

6.玻璃门旋转门都很危险，可能会夹住孩子，可以使用门档。

7.给家中带有尖角的家具戴上“L”型护具，以免孩子撞到。

8.检查家中大件物品的稳固性，比如台灯书架电视柜衣柜等！当孩子推拉或者爬动时，可能会导致它们倒下砸伤甚至害死孩子。可把电视柜子等固定在墙上，降低危险的发生。

9.选择带盖的垃圾桶，把有毒有害的垃圾如电池、刀片丢在孩子接触不到的地方。

10.不要把塑料袋随意丢在家中，或者打个结，避免孩子把头套在袋子里引起窒息。

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