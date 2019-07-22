少年遭校园欺凌，在众同学面前跳轨自杀

据外媒报道，7月15日下午4点左右，英国萨里郡一名少年放学时把书包交给了朋友，随后从彻特西车站的站台跳下，被火车撞到当场身亡。车站里当时有50多名学生和成人，所有人亲眼目睹了这起悲剧的发生。据了解，这名少年之前遭受过校园欺凌。

少年当众卧轨自杀，同学目睹或留心理阴影

据了解，自杀的少年名叫萨姆·康纳，14岁，是英国萨里郡慈幼会中学的九年级学生。在自杀现场找到一张纸片，有可能是萨姆写下的潦草遗书。事发后，人们纷纷将鲜花绑在车站的栏杆上，以表达哀思。

警方认为这起案件没有其他疑点，将提供一份文件给验尸官。警方表示：“下午4点左右警察抵达现场，医护人员也赶到了，但那个孩子当场身亡了。我们已经通知了孩子的亲属，他们现在有专人陪伴。”

不过，这起事件给很多人的内心带来冲击。一名男生的朋友在这所学校上学，他这样说道：“这太可怕了。我的朋友目睹了事发经过。他们说萨姆在此之前被欺负过，但没过多久学校就放假了，我以为他很快就能获得帮助。我以前见过萨姆，他看上去很好，但你永远不清楚未来会发生什么。发生这种事情实在让人心惊。”

疑似遭受校园欺凌，学校拒绝发表评论

萨姆一位同学的妈妈表示：“这所学校的确存在校园欺凌的现象，我儿子曾经看到萨姆一个人待在操场上。虽然他没有见过萨姆被殴打，但很清楚地知道他确实受欺负了。这太可怕了。”

然而，学校的一位发言人表示，学校没有关记录显示萨姆曾被欺凌过，对于此事暂时无法做出评论。

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