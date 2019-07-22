婴儿低烧是多少度？请看科学的说法

很多妈妈并不清楚低烧和高烧的区别，发现孩子发烧就立即送医。其实，婴儿低烧完全可以在家处理，帮助降温。那么，婴儿低烧是多少度？今天育姐就给大家科普一番。

婴儿低烧是多少度

正常情况下，婴儿的基础体温是36.9℃-37.5℃之间。当婴儿体温超过这个范围1℃以上时，就可以判定是发烧了。婴儿发低烧，体温一般在37.3℃-38摄氏度之间。婴儿发低烧持续时间常常会超过2个星期，伴有精神萎靡、食欲不振等表现。

婴儿低烧往往会出现在天气炎热的夏季，且下午时分更易发生。大家在给婴儿测量体温时要注意，口腔温度大于38.4℃，腋下温度大于38℃，肛门温度大于38℃时，就可以诊断为婴儿发烧。

育姐提醒大家，婴儿体温没有超过38.5℃，应采用物理降温法进行退烧。如果体温超过38.5℃，应在医生的指导下服药治疗，同时配合使用物理降温法。

婴儿低烧该如何降温

婴儿发低烧，可采取以下方法降温退烧：

1.通风

婴儿生活的房间要经常开窗通风保持空气清新，以免细菌滋生。婴儿发烧期间，大家要营造一个安静的休息环境。

2.冷敷

用干净的冷毛巾放在孩子额头进行冷敷。等到毛巾变热后，重复进行冷敷。

3.洗澡

洗温水澡，或者用热毛巾擦拭全身，可以有效帮助婴儿降温退烧。请注意，给孩子洗温水澡时要做好保暖工作，以免受凉后加重病情。

4.适当增减衣物

婴儿出现打寒颤、怕冷等表现时，大家要及时给他穿衣，加强保暖。如果婴儿浑身是汗，大家要给他适当的脱去一些衣物，帮助身体散热。

5.多喝水

多喝水不但能促进新陈代谢，使毒素尽快排出体外，还能有效补充水分，缓解发烧带来的缺水症状。

6.服药治疗

婴儿持续发低烧，且体温不断上升，可在医生的指导下给孩子服用退烧药。

婴儿低烧是多少度？相信通过以上的分析，大家都找到了答案，赶紧使用以上方法，帮助孩子尽快康复~

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