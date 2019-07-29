若出了月子没这些问题，那么你很幸运！

不同于西方人，中国妈妈们产后需要坐月子，以快速补充妊娠和分娩时所消耗的能量和体力。而为了能坐好月子，新妈妈们吃了不少苦，受尽了委屈，但是最后却不知道自己的月子做的怎么样。其实这个答案在月子结束后就能直接提现，只要没有出现以下6种，那么就表示月子坐的非常成功~

✘ 变得特别怕冷

这是最常见的问题，坐月子期间没有注意保暖，寒气进入体内，于是出了月子妈妈们就发现自己特别怕冷，明明比别人穿的多，但还是冷的打哆嗦。

建议：坐月子期间注意保暖，尽量不要被风吹；但是切记也不能捂着，夏天还是要适当开空调降温。

✘ 走路比较容易劳累

有的妈妈发现，自己怀孕的时候挺着个大肚子都能健步如飞，而现在做完月子没走两步就气喘吁吁，有些甚至还有头晕目眩的情况，其实这也是月子没坐好的表现。这是因为新妈妈产后子宫会快速缩小，相应的腹内压骤降，血液更容易淤积在内脏器官中，回心血量随之骤减，如果坐月子期间没有恢复好，那么将很难恢复到产前水平，走路也特别容易劳累。

建议：一定要多休息，另外还要加强营养，多吃富含维生素的新鲜蔬菜和水果，生活规律，保证睡眠充足。

✘ 出月子后手腕疼

如果产后妈妈们手腕很疼，那么很可能是患上了腱鞘炎，这种疾病是因为妈妈抱着孩子喂奶时间过长或者手腕用力不当导致的。而且一旦患上此病，那么妈妈们的日常生活会受到不小的影响，有些甚至连筷子都拿不稳。

建议：不要长时间抱孩子，除了喂奶，其它时间可以把孩子交给家人照顾。

✘ 抱孩子会腰酸腿疼

有些妈妈出月子后，发现会有腰酸腿痛的情况，这其中有一部分是因为新妈妈一直都躺在床上，没有下来活动，身体缺乏必要的锻炼，刚开始活动的时候就会有酸痛的情况，这个是良性反应，只需要适应一段时间就好了。另一部分是因为在月子期间没有休息好，比如经常要抱着孩子，或者要自己蹲下洗衣服等等。

建议：难得能当一个月的公主，还不好好歇歇？坐月子期间还是尽量多休息，重活累活交给老公来做，有条件的可以请个月嫂。

✘ 眼睛受损视力下降

不少产妇在坐月子的时候都被困在床上，非常无聊，于是只能用手机等电子产品打发时间；还有一些产妇心情一直不好，整日以泪洗面。殊不知，这些行为都会导致视力下降，于是出月子后妈妈会发现自己看不清东西，一检查发现眼镜度数又提升了。

建议：坐月子期间也要注意用眼卫生，手机等电子产品可以用，但是要控制时间，否则等到视力下降再反悔，就为时过晚啦。

✘ 患上了产后抑郁症

怀孕和分娩都是非常艰难而痛苦的过程，在这期间妈妈们的身体和心理都经历这巨大的考验，如果坐月子期间还总是操劳、得不到休息，那么心情难免会有些低落，再加上此时家人没有足够的关心和照顾，那么就很容易患上产后抑郁，严重的甚至积郁成疾产生轻声的念头。

建议：调整自己的情绪，不要总是钻牛角尖；家人要多给与关怀，照顾产妇的情绪。

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