暑假亲子游，收好4重点3技巧！

暑假到了，很多家长会带着孩子亲子游，如果你不想累成狗，不妨收好下面的建议：

掌握四个重点

1.经济发达地区

如果家长是带着年龄小且身体素质比较弱的宝宝出去，那最好去经济发达的地区，不要去经济相对落后的地方。因为经济发达的地区在食物上有很多的选择，缺少什么也能及时买到。遇到意外情况，也能及时采取措施。

2.选择全家想要去的地方

家长在选择旅游目的地时选择全家都喜欢去的地方。如果执意只让孩子选择，去了之后孩子后悔，家长不喜爱，反而不利于旅途的顺利，因此建议全家探讨后一同定夺。

3.分工合作

在带宝宝出去玩之前，父母最好先分工好。比如谁看孩子，谁拿行李，这样在出去的时候就不会因为分工不明确而造成意外发生。

4.选择的地方不要太远

带孩子出去游玩选择的地方不要太远，选择去远的地方，孩子的身体素质跟不上，反而会让孩子受罪。

出门游玩掌握三个技巧

1.可以带着老人一起去

如果家庭条件允许，可以带着老人一起出去，让老人帮忙一起照看孩子，夫妻二人也会轻松许多。

2.早上带孩子出门

经过一夜的调整，孩子早上起床精神十足，也不容易哭闹，这时候出门往往很兴奋。有些家长喜欢中午出门，这时候正好是宝宝闹觉期间，如果一直哭闹，那真的是很麻烦哦~

3.让孩子有饥饿感

上车或是上飞机之前家长都不要给孩子吃东西，在旅行途中给孩子吃东西，这样不仅能转移孩子注意力。

4.让孩子坐靠窗户的位置

家长让孩子坐在靠窗户的位置上，这样他可以看到沿途风景，被景色所迷住。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)