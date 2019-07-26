关于婴儿游泳，这几点你一定想知道

现在很多家长都会让小北鼻去游泳，看着他们在水里玩的欢快的样子，家长也很是欢喜。不过，对于婴儿游泳，有部分家长还是有些许担心，今天育姐就给大家一一解答：

婴儿游泳的好处

宝宝年龄小，适合他们的运动不多。而游泳能很好的提高宝宝心肺功能，促进大脑发育，提高体质，增强宝宝抵抗力，让宝宝变得更加健康，身体发育得更好。

宝宝何时可以游泳

宝宝还是胎儿时就一直待在羊水中，家长根本无需担心宝宝害怕水。宝宝出生24小时后，没有任何不良反应，肚脐也护理得当就可以让宝宝游泳了。越早接触游泳，宝宝越容易接受水环境。

一般宝宝都会被建议先在医院的婴儿游泳区或是浴缸里面活动。1岁之前，只要宝宝能自由伸腿，踩水就行。

脖圈会伤害宝宝吗

戴上脖圈真的会伤害到宝宝吗？大部分家长对于脖圈的作用还是持肯定态度。

脖圈是好是坏，我们不能一概而论，需要综合分析才行。只要选择适合自家宝宝的脖圈，使用时多加注意，一般不会给宝宝有太大的影响。如果家长还是不放心，那可以问问专业人士的意见，然后再决定。

最后需要提醒大家，在带宝宝游泳时，家长要多加注意。选择正规的婴幼儿游泳机构，根据宝宝实际情况选择适合他们的游泳圈。宝宝在游泳期间，家长最好陪同在旁，以免宝宝出现意外。

建议每周给宝宝游泳两次，游泳时间控制在10分钟之内，以免时间过长导致宝宝虚脱。

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