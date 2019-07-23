奶睡不可纵容，对母婴都不利！

奶睡让孩子容易睡觉，是因为既能够消除饥饿感，又能够满足孩子与妈妈亲近的天性。但奶睡在一定情况下不容易控制，还易产生宝宝到了断奶时期时，不适应没奶入睡的问题。

影响宝宝睡眠饮食

大多数宝宝奶睡前已经非常疲劳了，因此只会象征性地吃上几口。实际上，宝宝根本没有吃饱，容易睡觉时饿醒，影响日常睡眠质量。白天睡眠时间减少，晚上更容易起夜。并且宝宝在吃奶后要排便，家长再帮宝宝清理忙完后，又要奶睡再一次循环。过长时间进行奶睡，也会造成宝宝过量喂养，体重快速增加，造成肥胖等健康问题，影响宝宝的发育成长。

加深宝妈的产后抑郁

奶睡让宝宝离不开妈妈，宝妈一步也不能离开，没有空闲的时间支配，时间一长，容易产生焦虑感，并加深产后抑郁。

妈妈要有效戒掉奶睡

宝宝在新生儿阶段时，奶睡是正常的。月子时候的宝宝以睡觉为主，吃奶中便慢慢睡着了。但月子后，宝宝睡眠时间减少，清醒时长并相应增加，因此家长要有意识地将吃和睡分开。我们可以通过其他的方式安抚宝宝，喂完宝宝后，不要立马让宝宝入眠，而是可以与孩子进行一些活动，也要记得喝完奶拍嗝。

其他安抚的方式可以在宝宝睡觉前，给孩子哼唱些儿歌，讲上小故事，家长要理解孩子的情绪与需求。

切记不要为了图自己一时省事而进行奶睡，害了孩子也害了自己。

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