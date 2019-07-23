孕早期出血别慌，不一定会流产！

如果你怀孕了，并且有阴道出血的情况。请深呼吸，虽然这是令人担忧的事，但在怀孕早期阴道出血并不总是意味着会流产，特别是如果它的症状比较轻。下面我们来看看，在怀孕的不同阶段出血意味着什么。记住，在怀孕期间出现任何出血，建议立即就医。

孕早期出血并不罕见

怀孕头三个月的出血并不像你想象的那样罕见。研究表明，15%到25%的女性在这段时间内经历了某种程度的出血。不可否认的是，怀孕前三个月的出血可能意味着即将流产，但它也可能预示着其他问题。前三个月阴道出血的妇女约有一半会发生流产。这听起来可能很可怕，但请记住，这也意味着出血的妇女中有一半不会流产。如果你不流产，还会发生什么？出血的其他原因包括：宫颈敏感、受精卵着床出血、发生了感染、绒毛膜下出血、葡萄胎妊娠。

流产的迹象

所有的孕妇中，大概有15%到20%的人会出现流产迹象，通常会发生在怀孕的前12周。如果妊娠早期阴道出血很多而且很红，而且出血量变重而不是变轻，则更可能是流产的结果。

流产的其他迹象包括，经历比平时更严重的下腹绞痛，血液中出现组织、凝块或凝块，头晕或晕厥。

异位妊娠也会导致出血

虽然与流产相比不常见，但宫外孕也可导致阴道出血。在这种类型的妊娠中，受精卵自身会植入子宫以外的其他地方，输卵管就是其中之一。这种情况每60个怀孕中会出现一个。这些症状与流产的出血和抽筋症状相似，但也可能会有腹部出现尖锐或刺伤性疼痛，并伴有宫外孕。

中期和中后期的出血

在某些情况下，妊娠中期或中后期阴道出血并不会太严重，但一旦出血则意味着你需要马上去看医生，特别是如果出血量大且呈红色或伴有其他症状，如腹痛或宫缩。

孕期出血怎么办

如果你在怀孕前三个月有出血现象，用内裤衬垫来监测出血量。另外，注意颜色：它是粉红色、亮红色还是棕色？怀孕期间阴道出血有很多不同的原因，有些严重，有些不严重。因为很难知道两者的区别，所以如果你在怀孕期间的任何时候出现出血，一定要立即就医。

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