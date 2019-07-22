怎样给BB剪指甲？这有一些技巧

宝宝往往都喜欢乱抓，一不小心指甲很容易断，也很容易抓伤自己。因此，宝妈们要记得定期给宝宝剪指甲。今天，育姐就和大家说一说给宝宝剪指甲的相关注意事项：

给宝宝剪指甲有讲究

正常情况下，宝宝指甲生长速度会随着发育生长而变化。建议宝妈每周给宝宝剪一次，如果指甲长得慢，那也可以半个月剪一次。在剪的时候，只要将露出来的部分剪了就行。如果剪得太多，后面长的指甲很容易长到肉里，这很容易造成皮肤感染或是甲沟炎。

该怎么给宝宝选择工具剪指甲

很多宝妈喜欢用大人指甲钳给宝宝剪指甲，这并不合适。大人指甲钳使用不当很容易伤到宝宝。因此最好选择婴儿专用的指甲钳，婴儿指甲钳不仅不会伤到孩子，也能避免剪掉的指甲乱蹦出。

给宝宝剪指甲时，可以把宝宝抱在怀里背对着你坐，然后依次抓住宝宝手指一个个剪，在剪时要从中间向两边修剪，这样可以避免剪得过深。修剪之后，最好用指甲钳边缘将指甲磨光滑一点，否则会伤到宝宝。宝宝手上有肉刺，最好用指甲钳剪掉，千万不要用手拔，否则会伤到周围皮肤。

宝宝不配合，宝妈该怎么做

宝宝好动，往往不会安安静静让家长剪指甲。建议在宝宝睡着之后剪。1岁以上的宝宝睡眠时间不是很长，宝妈可以在宝宝安静的时候去修剪。2-3岁的宝宝已经能了解宝妈想剪指甲的意图了，他们一般都会乖乖配合。

宝宝指甲生长速度各不相同

十根手指各有长短，指甲生长速度也各有不同。一般手指长的指甲生长的越快，经常使用手的指甲生长速度不仅快还更加有光泽。上午是宝宝指甲生长最快的时候，到了晚上则很慢。有时候宝宝心情越好，营养供应好，那么指甲生长速度也会快。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)