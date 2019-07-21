给宝宝洗衣服，就该这么认真！

在给宝宝洗衣服这件事情上，宝妈需要格外留心，以此才能保证孩子健康成长。那么宝妈要怎么正确给宝宝清洗衣服呢？

1.彻底清洗

宝宝皮肤娇嫩，对于外界刺激都会变得非常敏感。因此，宝妈在给宝宝洗衣服时要清洗干净，彻底去除衣服上残留的洗涤成分，这样才能避免宝宝皮肤受到外界的刺激。在洗衣服后，最好再用水冲洗3-4遍。

2.宝宝衣服要单独清洗

宝宝抵抗力不像大人那么强，很容易受到外界病毒的侵袭。因此，为了宝宝的安全，最好将大人与宝宝衣服分开单独清洗。大人在外工作上班，衣服上很容易沾上各种病菌，一起清洗，很容易将疾病传染给宝宝，影响健康。因此，建议将宝宝衣服单独清洗。

宝宝出汗比较多，因此要经常更换衣物，另外建议宝妈可以买一个宝宝专用洗衣机。

3.使用专门的洗衣液

很多宝妈给孩子洗衣服时，也用成人洗衣液或是洗衣粉，这是要不得的。因为这会对宝宝皮肤造成刺激。这类产品中含有不同成分的化学物质。因此为了保护孩子，建议宝妈还是给宝宝使用专门的洗衣液，这类产品无任何香精，无任何化学成分。洗出来的衣服也会比较轻柔，衣服穿在宝宝身上也会比较舒服。

4.晒干后再叠起来

很多宝妈在给宝宝洗衣服之后，直接挂在家里让其风干。这种做法是错误的，衣服洗干净之后，如果只是挂在家里，细菌容易滋生。穿上这种衣服，宝宝会不舒服甚至容易生病。因此，宝宝的衣服最好是放在阳光下暴晒，利用紫外线杀死细菌。

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