熊娃总赖床怎么办？这5种方法妈妈一定要知道

终于！心心念念的暑假来了，但也愁坏了父母。孩子在假期中作息习惯变得不规律，最凸显的问题就是孩子赖床，这会导致三餐、运动、学习等日常方面的紊乱。更令人担心的是，等到开学，对孩子而言恢复正常作息又太难，那么该如何对待孩子赖床的习惯呢？

其实，孩子赖床的原因有很多，比如午睡时间过长、晚上睡眠质量差等等。因此家长要了解清楚孩子的根本原因，针对性地解决：

一、适宜的午睡时间

不同年龄的孩子午睡时长也是不一样的。1-3岁间的孩子，午睡时间适宜2小时-2.5小时；3-6岁的孩子，午睡时间适宜1-2小时。午睡时间过长会影响到孩子夜晚的睡眠。

二、留意孩子状况

孩子的状况家长要留心注意，身体上面的不适或是情绪强烈都会影响孩子的睡眠。身体上的不适，家长比较容易能看出来，但在孩子情绪上面的观察，需要家长更多的心思。遇到这种状况，家长要留出时间与孩子进行沟通，找出原因，同时也不要忽视平常与孩子的交流。

三、结束“噩梦”

噩梦对于孩子睡眠质量而言影响最大，孩子受到惊吓，往往无法入眠。孩子做噩梦的原因大多有两个：黑暗和鬼怪。黑暗是人对自己未知事物的原始恐惧，孩子怕黑不敢入睡，容易惊醒时，建议家长可以为孩子准备一个ta喜欢的卡通形象台灯，放在床边，当孩子要睡觉时，把灯光调弱，孩子在黑暗中感受到微弱的光，会放心很多。

而鬼怪是孩子看到身边的东西妖魔化，想象的事物，相信很多父母都听过自家孩子讲过。家长在日常与孩子沟通中，不要加强孩子对妖魔印象，这样更会让孩子产生恐惧的情绪，主要入不要用“你如果不听话的话，就会有怪物把你带走哦！”的话来吓孩子。

四、给予孩子决定权

父母与孩子一起沟通作息时间，询问孩子喜欢怎样叫醒他，并将作息时间的决定权交给孩子，让孩子对自己的承诺负责，也能培养孩子的责任感。采用孩子喜欢的起床方式，能够大大提高起床效率。

五、舒服地起床

为孩子的起床营造舒服的气氛，比如：播放舒缓的音乐助孩子醒来、打开窗帘让阳光布满屋子中、早餐香气来刺激孩子的嗅觉。

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