BB出生后的4个“坎”，你有遇到过吗

宝宝刚刚出生，身体比较脆弱，需要父母细心护理才行。下面就跟大家说一说，宝宝在出生之后会遇到4个“坎”，新手父母可要注意了哦~

1.新生儿湿疹

新生儿抵抗力比较弱，为避免宝宝生病，有的家长习惯把家中所有门窗都关闭，如此一来室内温度上升，空气湿热，新生儿就很容易患上湿疹。得了湿疹，宝宝就会经常抓挠皮肤，很是难受。

建议宝妈妈可以在给宝宝洗澡后后涂些身体乳，皮肤保湿。新生儿出汗后，宝妈应该及时擦干，这样可以很好地预防新生儿湿疹。

2.新生儿窒息

生孩子前，如果准妈妈过度心情紧张或是出现意外情况，都有可能导致胎儿胎心率低，影响新生儿正常呼吸，引发窒息。

生孩子前，孕妈应保持心情愉快，情绪不可波动过大，遇到问题要及时跟家里人沟通，另外在生产时一定要配合好医生，如此才能有效避免新生儿窒息。

3.新生儿肠胀气

宝宝如果肚子总是鼓鼓的，吃完奶以后还会哭闹不止，那么就有可能是肠胀气。这不仅会影响新生儿肠道消化，还会影响宝宝生活质量。

宝宝肠胀气时，宝妈可以用手指在宝宝肚子上画圈按摩，或者用毛巾热敷宝宝的肚子，缓解不适。

4.新生儿黄疸

宝宝出生后皮肤变黄，往往是因为黄疸所致。正常情况下，7天之后，黄疸就会慢慢消失，妈妈无需太过担心。期间，宝妈不要揉搓新生儿皮肤，配合医生治疗，以免加重宝宝病情。

家长在平时要细心观察宝宝，一旦发现异常，及时采取措施，必要时立即去医院就医，希望每个宝宝都能健康成长！

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