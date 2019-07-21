从孕期开始，常吃这些粗粮，有助于下奶！

怀孕后，准妈妈会在饮食上多花心思，力求营养到位，让宝宝长得更好，而粗粮就是不可少的。如果孕妈经常食用以下这几种粗粮，不仅有利于养胎，预防便秘，还利于产后下奶。

1.小米粥

小米富含丰富的蛋白质、维生素、胡萝卜素以及脂肪。营养价值非常高。如果在孕期常吃，那么也能为产后哺乳提供便利，对宝宝妈妈都有利。

此外，在怀孕早期，很多孕妈会没有胃口吃东西，这时候吃些小米粥，不仅能开胃还能减轻怀孕带来的不良反应。

2.玉米

玉米能促进肠胃蠕动，加快体内新陈代谢，有效预防便秘。玉米不仅含有不饱和脂肪酸、淀粉、胡萝卜素还含有谷氨酸，这对胎儿大脑发育有促进作用，帮助胎儿智力发育。因此，各位在孕期也要适当吃点玉米哦~

3.荞麦

孕期需要大量的铁元素，这样才能满足胎儿成长所需。而荞麦不仅富含丰富的铁锌等微量元素，还富含丰富的蛋白质。此外，荞麦中还含有烟酸，这对妊娠期糖尿病也能起到辅助治疗效果。

4.红薯

孕晚期，很多孕妈都出现便秘的情况。这时候适当食用红薯就能很好地缓解便秘问题，红薯中纤维素含量高，能促进肠胃蠕动。另外，红薯主要成分是淀粉，分解后形成的糖分能很好地给孕妈补充能量。除此之外，红薯还富含维生素，对胎儿生长发育也很有利。

以上这些粗粮不仅能补充身体所需的各种营养，也能缓解孕妈因为怀孕所产生的不良反应，大家赶紧试试吧~

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