越南洪水迅猛，爸爸用塑料袋送娃渡河上课

据英国《镜报》报道，近日越南洪水迅猛，为了让孩子们安全到达学校，几位爸爸将孩子们装到塑料袋中，送他们过河。

河水湍急，爸爸用塑料袋送娃过河

据悉，越南西北部海村的50名孩子每天需渡过南马河方能上学。在平日，父亲们多用竹筏送孩子们渡河。但最近几个星期，雨季引发的洪水使得河水湍急，用竹筏过河很是危险。所以爸爸们决定将孩子们装到塑料袋中，然后带他们过河。

当地政府承认，塑料袋过河太危险

当地社区负责人表示，这个做法确实很危险。Na Sang公社主席Vang A Po这样说道：“我们已经提醒过当地居民，用塑料袋送孩子过河有潜在风险。但是汛期水势太急，竹筏极易被冲走，他们才会出此下策。”Muong Cha区的主席Nhuyen Minh Phu表示，用塑料袋过河在当地并不少见。但他表示，只有在河水水位过高、水势急、竹筏很容易被冲走的情况下，才能把这个方法作为最后的选择。

据了解，即便孩子们靠塑料袋顺利抵岸，之后还要在湿滑的相间小路上走5个小时方能到校。一般情况下，这些住校的学生到周末才能回家。

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