幼儿感冒咳嗽流鼻涕怎么办？专家建议爸妈这样做

幼儿感冒咳嗽流鼻涕怎么办？各位家长要做好日常护理工作，让孩子多休息、多喝水，并保持室内空气流通。如果孩子咳嗽得厉害，可使用蒸汽或雾化来缓解症状，同时遵医嘱服药。下面做一个详细介绍：

1.有效化痰

大家要指导并鼓励幼儿有效咳嗽，将痰液有效咳出体外。孩子痰液很粘稠，大家可将室内湿度提高一些。室内湿度最好保持在60%上下，这样可以让空气湿润、帮助稀释分泌物。大家也可以使用蒸汽吸入法或超声雾化吸入法来改善痰液粘稠的情况。

孩子咳嗽无力，大家要经常给他拍背、更换体位，从而让分泌物尽快排出，以此来消褪炎症。孩子呼吸道分泌物多，妨碍正常呼吸，大家可使用吸引器帮助他及时排出痰液，保持呼吸顺畅。如果孩子有咳喘，还应给予氧气吸入。

2.提供充足的水分和营养

孩子患病时，大家要多给他喂水。在饮食上，要给他吃营养丰富又易于消化的食物。如果孩子发烧，建议吃半流质或流质食物。

3.保持口腔清洁

孩子咳嗽、发烧、痰多粘稠，咳嗽厉害时还可能会引起呕吐，因此要保持口腔清洁，这样不但可以让孩子感觉更舒服，而且可以增进食欲，加快体内毒素排出。

小一点的孩子用餐后，大家要给他喝点水，以保持口腔卫生；大一点的孩子要养成早上、饭后、睡前漱口的好习惯。

4.孩子发烧要科学护理

幼儿感冒咳嗽流鼻涕并伴有发烧症状，如果孩子发热不是很严重，则无需特殊护理；如果是高烧，大家应及时采用物理降温法和药物降温法来退烧，以免引起高热惊厥。

5.做好保暖多休息

孩子患病期间，大家要让他少活动多休息。卧床时，大家稍微抬高他的头部和胸部，这样可以让他呼吸更顺畅。另外，大家要保持空气流通，让孩子呼吸到新鲜空气。室内的温度和湿度要保持适宜，避免对流风。

6.服用药物

遵医嘱，给孩子服用儿童感冒药物来改善症状。

幼儿感冒咳嗽流鼻涕怎么办？大家照着以上的方法做，相信要不了多久孩子就能好起来~

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