怀孕后还能戴耳环吗?当然,不过要注意这些……

怀孕后也要美，不同于以往，时下的准妈妈更愿意精心打扮自己。虽然有些化妆品不能用，但是像耳环这样的配饰还是要装扮装扮的呀。不过，最近有准妈妈担心耳环材质不稳定会影响到胎儿的健康。那么，准妈妈到底能否戴耳环呢？

孕妈能否戴耳环？

准妈妈当然可以佩戴耳环，但在材质选择上要多加仔细。最好选择纯金或者纯银材质的，既卫生，对宝宝也不会产生危害。

此外，孕妈佩戴黄金耳饰不仅能安神、吸收人体有害物质排出体外。而银饰品能杀菌，对人体健康也是非常有利的。

孕妈佩戴耳环，需要注意什么？

1.金属材质不宜佩戴

要注意耳环的材质属性，金属材质的最好不要佩戴，因为在孕期，孕妈很容易出汗，如果耳环中所含的镍、铬溶于汗水，会导致孕妈患上皮肤炎，影响胎儿发育。

2.睡觉时不建议佩戴

孕妈通过佩戴耳饰可以让自己变得漂亮一点，白天孕妈可以戴着，但到晚上，建议还是把耳饰取下来，这样可以睡得更舒服些。

爱美是天性，但对于怀孕的孕妈来说，健康远远比漂亮更加重要，因为这关系着胎儿是否能够顺利成长，所以大家在爱美的同时也要注重安全哦~

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