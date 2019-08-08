夏日宝宝吃水果，这几种要当心！太危险了~

在大家眼里，水果富含各种维生素和微量元素，对健康有益，所以要多给孩子吃。但事实上，虽然水果大多酸甜可口营养丰富，但是并不都适合孩子，就比如下面这几种水果，吃了很容易引起孩子不适，甚至有些连成人都要当心！

1.青枣

青枣营养丰富，脆甜可口，记得小时候总有小男孩爬到路边的枣树上摘青枣，然后还分我一些。记得有一次，他们摘得很多，分给了我一口袋，没想到吃完没多久就开始烧心，晚上还出现肚子疼的情况。这是因为青枣含有大量的不可溶纤维素，吃多了很容易会有烧心感，并且因为难以消化导致肠胃问题。

小孩子消化能力比较差，所以更不建议食用。

2.菠萝

作为夏日必备水果，菠萝不仅香甜可口，还有解渴祛暑和消除水肿以及利尿的作用。但是菠萝含有容易过敏的物质，并且蕴含较多的酸性物质，而孩子的肠胃还没有发育完全，大量食用很容易导致肠胃问题。当然如果想要给小孩子吃菠萝，可以先用盐水浸泡一番，可有效降低过敏风险。

建议给小孩子吃凤梨，虽然同为菠萝，但是其酸度低，而且过敏物质含量也很低，可以有效避免过敏情况。

3.槟榔

这是南方比较多见的水果，很多人都喜欢吃它。吃槟榔可以起到驱虫和消食的作用，同时还具有利尿的功效，但同时它还可能诱发口腔疾病，严重的还可能导致中毒。而且由于槟榔汁是紫黑色，长期食用牙齿会被染黑。

千万不要给孩子吃槟榔，而且因为其含有致癌物质，所以也不建议成人食用。

4.荔枝

荔枝含有蛋白质、维生素、柠檬酸等多种营养素，大人吃一些对健康有益。但是对于孩子们来说，吃荔枝却非常危险，因为它很可能导致低血糖，也就是常说的“荔枝病”。如果孩子吃荔枝后出现饥饿、无力、头晕等问题，那么一定要及时送医治疗。

别给太小的孩子吃荔枝，大一些的一次吃1-2颗即可。另外注意不要空腹吃，可以有效避免荔枝病。

夏日给宝宝吃水果，这些事情要注意

给小孩子吃水果，不仅仅要注意水果种类，还要注意以下事情：

1.慎选易过敏水果

除了上述水果，还有一些水果也可能导致过敏问题，比如桃子、芒果、猕猴桃等等，不建议给太小的孩子食用。不易过敏的水果有苹果、梨等，可以早些给宝宝尝试。

2.每次只选一种

如果是首次给宝宝吃水果，那么一定要遵循由少到多的原则，可以先给他们吃一小口，看看是否有过敏反应，没有就可以加大喂食量。而一旦宝宝出现皮疹等过敏反应，应该立即停止喂食并且立马送医治疗。除此意外，每次尝试新水果，应该只选择一种，如果没有异常反应，再去尝试其他的。

3.不能代替正餐

水果口味酸甜，非常适合宝宝的口味，为此一些妈妈决定用水果代替日常正餐。但事实上，水果的蛋白质和脂肪含量很少，长期不吃正餐很可能导致宝宝营养不良。所以说水果要吃，正餐也要吃，谷类、肉类、蔬菜一个都不能少。

4.6月内不喝果汁

不要觉得自己家榨的果汁就能给宝宝喝，这是因为果汁中含有大量糖分，这对于小宝宝来说，就是甜味饮料，长期饮用会让他们产生挑食的情况。此外一杯果汁需要大量水果榨出，但是却可以轻松喝掉，这就让孩子无形之中过量进食，对他们的身体发展不利。

Tips：吃水果，还有一些小技巧

1.尽量选择应季水果，自然成熟水果营养更丰富，安全性也高一些。

2.季节交替的时候，尽量少给宝宝吃生水果，可以用开水先煮一下。

3.饭后不要急着吃水果，最好等上一个多小时，以免影响消化。

4.不是所有水果都能空腹吃，比如荔枝、菠萝、橘子等等。

5.冰箱中的水果应该先拿出来晾一会，等到温度上来再给宝宝吃。

6.每天注意控制水果的进食量，水果糖分很高，吃多了容易蛀牙发胖。

7.现如今水果化肥农药残留问题严重，建议削皮后再给宝宝食用。

8.不要给宝宝吃一惊腐败的水果，即便是已经去掉了坏的部分。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)