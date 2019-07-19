天热了，除了防蚊防暑，还要给宝宝防痱子！

夏季宝妈不仅需要防蚊防暑，还要避免宝宝长痱子。那么，有什么方法可以避免孩子长痱子呢？赶紧看看，宝妈们快学起来~

宝宝为什么容易长痱子？

夏季，天气炎热，宝宝又好动，新陈代谢速度比较快，很容易出汗，如果排汗不及时，那么就很容易刺激到皮肤，宝宝就会长痱子。

宝宝长痱子怎么正确处理？

看到长痱子，大部分宝妈会给宝宝使用爽身粉。这种做做法并不合适，反而容易堵塞毛孔，加重症状。

宝宝长了痱子后，宝妈应该及时控制好室内温度，保持在22-26℃之间。不要给宝宝穿太多衣物。同时，对于那些容易长痱子的地方最好晾晾。每天给宝宝洗澡三次，清理身上的汗液，如果长痱子严重，建议用炉甘石洗，效果不错。

怎么才能有效预防痱子呢？

1.不要黏着孩子

很多宝妈喜欢跟孩子一起玩耍，将他们抱在手里或是身上，不但宝妈热孩子也热，也更容易出汗。因此，宝妈不要黏着孩子，你可以在旁边跟孩子进行互动。

2.保持皮肤干爽

如果孩子易出汗，宝妈要及时擦干，给宝宝换上干净的衣物。擦拭汗液时，不要用凉毛巾。因为在冷水刺激下，汗液口会立即关闭，这样反而更容易长痱子。孩子睡觉时，宝妈可以在其身下放上一块吸汗的毛巾。另外，要经常给宝宝洗澡，保持皮肤清洁。

3.不要让孩子穿得过多

夏季，宝妈不要给孩子穿得太多。孩子爱动，容易出汗，衣服穿得过多不利于汗液挥发，易长痱子。通常来说，大人穿多少孩子就穿多少。另外，孩子出汗较多要及时换衣物，建议选择透气性好、吸水性强的衣物。

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