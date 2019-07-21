孩子社交能力差，做好这几件事很关键！

社交能力在当今显得越来越重要，但某些孩子天生性格内向，不敢说话，社交也很少，家长愁坏了脑袋。那么，如何培养孩子的社交能力呢？育姐这里有几个好建议：

孩子交际力薄弱的原因

首先，我们来看看为何孩子的社交能力比较差：

孩子天性不喜热闹

可能孩子性格本就不喜爱热闹，不擅长和别人打交道，不乐于主动和人沟通。

家庭的影响

家庭对于孩子的影响是非常大的，如果大部分家人也不喜欢与其他人打交道，缺少人际交往能力，或是家长缺少对于孩子的关心，在这样的家庭中，孩子难免也受到影响。

强加培养孩子

有的父母社交技能就比较差，还强加给孩子，想要孩子弥补遗憾。这样反而百无一利，既加深了孩子的压力，又影响了父母与孩子的关系。

孩子交际能力弱的影响

产生自卑感

孩子交际圈小，没有朋友，就容易产生自卑感。父母不及时疏导孩子，更会加深孩子的无助，继而自卑感加重。

变得孤僻

孩子不乐意与其他同学交往，总是孤单一人，不愿讲话，容易产生孤僻感，受到其他人欺负和孤立。

找不到自己的定位及人生方向

孩子难以找到自己的定位，一旦迷茫，也会迷失自己的人生方向。

培养孩子交际能力，用好这3招

1.全面发展，不要只关注于一点

父母不要只看重孩子的学习能力，提高孩子的综合能力也很重要。能力分为很多：实操能力、思考能力等，能力的提高跟练习是挂钩的。自身的能力可以吸引别人的关注，拥有“追随者”。我们要知道成绩优异并不是判断的唯一标准，个人魅力与能力也具有吸引力。

2.父母做榜样，引导孩子

父母可以为孩子做出榜样，如果父母的交际能力很强，那么可以带孩子参加一些活动与场合，为孩子创造锻炼交际的机会；如果父母自己的人际能力较弱，这时应该先提升自己，而不是强迫孩子。

3.教孩子实际的交往技能

父母可以教给孩子一些小技巧，记住别人的名字便是有效的方法。当孩子来到新的班级，认识到新的同学，家长可以同孩子一起来记每个小朋友的名字，如果别人发现你记住了他的名字，便会觉得你对自己有所认可，也很容易与你相处。孩子要懂得，记得别人的名字就是尊重，重视他人，他人也会重视自己。

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