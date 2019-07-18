大胆！女子从医院偷娃，贩卖时被捕

据英国《镜报》报道，近日，哈萨克斯坦一名女子涉嫌从医院偷走一名新生女宝，并准备将孩子卖给陌生人。目前，这名女子已经被警方逮捕。

女子偷走新生儿，贩卖时被抓获

据了解，这名女子名叫艾赛尔(Asel)，现年22岁，她是从江布尔州的塔拉兹地方妇产医院偷走一名女宝宝。据悉，当时她穿着粉色长裙，非常匆忙地从医院工作人员身旁走过，手里紧紧抓着装有孩子的包。医院的监控视频显示，艾赛尔偷走孩子后，就将其藏在一个不起眼的袋子里，随后便悄悄从医院离开。

据警方介绍，当时工作人员从岗位上离开去接电话，婴儿处于无人看管状态。工作人员接完电话回来后，发现孩子消失了便立即报警。

警方发言人在接受当地媒体采访时表示：“我们在医院附近的一家酒店里找到了嫌犯和孩子。嫌犯当时正准备把女婴卖给陌生人，被警察当场抓获。女婴情况良好，没有生命危险，目前已回到妈妈身边。警方侦破此案仅仅花了两个小时。”

女子刚生完三胎，或面临最高10年监禁

据了解，医院的工作人员和艾赛尔认识，才将她放了进来。三天前，她就在这家医院里生下第三个孩子。艾赛尔跟医院的工作人员说，她来拜访一位熟人。

案发后，艾赛尔一直被警方拘押。如果被裁定犯有绑架和贩卖妇女儿童罪，她有可能会被判处最高10年的有期徒刑。目前，警方正在展开进一步的调查。

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